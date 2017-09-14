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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:38
Letusrock написав:
Аналогічна ситуація в ЄС - пересічні словаки, чехи, німці, поляки все більше звинувачують у економічних негараздах, інфляції нашу країну, а не росіян. Тобто відношення сильно змінилось порявняно з 2022. в перший рік "я з України" відкривало всі двері, а зараз співробітники воліють казати що вони з Болгарії/Молдови щоб уникати зайвих дискусій з місцевими працівниками
Це все вірно і цілком логічно. Така людська психологія.
Я вже писав і не раз - наше спасіння(найкращий варіант) було у короткій війні.
Довга війна - це загибель(повільна).
Це доводить і логіка і історія. Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:43
Schmit написав:
Я про це і пишу. Сотні тисяч стерненків з притулами сидять, в тому числі, тут і розмірковують кому йти помирать на бій.
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Бетон
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:00
ЛАД написав: Бетон написав:
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d44, спасибо, согласен.
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Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?
Ну вы математик)))
Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава
Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.
В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.
Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.
Мой родственник - воин. Он уходит в одиночестве в лес на несколько суток на охоту. У него передался инстинкт убийцы. Он всю жизнь учится обращаться с оружием. Да там в экипировке вы хоть представляете сколько нюансов? Мы ему когда шлем покупали офигели
Сколько лет нужно готовить пилота? 10? 15?
А вы доказываете, что меня можно пустить размахивать огнестрельным оружием. Правда? А почему мне нельзя пойти купить его в магазин сейчас?
Почему, чтобы пойти сейчас в нац гвардию, меня не возьмут? Говорят ты не годен, у тебя нет опыта для вооружённых сил. И по здоровью я не прохожу.
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 06 гру, 2024 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Бетон
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:31
ЛАД написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
самое прямое. если проблеме много лет и она не решена, то решения у неё нет.
є, але воно не "гуманне"
Какое?
вище писали,
1. Виживає сильніший (бактерія, або хомо спапієнс), менше ліків, міцніше вид.
2. В лікувальних закладах своя "атмосфера", тому бактерії пристосовються до неї (як казав Жванєцький: "с лєкарстом сотруднічають"), але в "в звиклих умовах" звиклі бактерії переборюють "адаптованих до кінських доз антибіотиків та життя в агресивному середовищі закладів охорони здоров'я".
Як доказ, "рятовані від ковіда" більше вмирали в "закладах", чим ті, що "допомогу" не отримували, а сиділи дома і лікувались "дідівським способом": сидіти на самоізоляція та ганяти чаї.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:38
sashaqbl написав:
Тому в першу чергу це фінансові втрати
кого лякають фінансові втрати в рф? у них газпром банкрот, кузбасуголь банкрот,
Три десятка российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны, могут обанкротиться в 2025 году
Сообщается, что после введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025-м правительство разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может заставить их закрыться.
ВТБ перестал оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк назвал ограничение временным
В РФ владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%
іміджеві втрати - головне для пуйла, тому і знадобився "орешнік" хоч він недопрацьований, Курську область перший місяць наче помечали
накладуть табу на тему Сирії (для симонян і соловьева)
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