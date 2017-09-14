RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11194111951119611197

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:38

  Letusrock написав:Аналогічна ситуація в ЄС - пересічні словаки, чехи, німці, поляки все більше звинувачують у економічних негараздах, інфляції нашу країну, а не росіян. Тобто відношення сильно змінилось порявняно з 2022. в перший рік "я з України" відкривало всі двері, а зараз співробітники воліють казати що вони з Болгарії/Молдови щоб уникати зайвих дискусій з місцевими працівниками

Це все вірно і цілком логічно. Така людська психологія.
Я вже писав і не раз - наше спасіння(найкращий варіант) було у короткій війні.
Довга війна - це загибель(повільна).
Це доводить і логіка і історія. Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5755
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:43

  Schmit написав:

Я про це і пишу. Сотні тисяч стерненків з притулами сидять, в тому числі, тут і розмірковують кому йти помирать на бій.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 17.12.22
Подякував: 114 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:00

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава

Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.

В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.

Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.

Мой родственник - воин. Он уходит в одиночестве в лес на несколько суток на охоту. У него передался инстинкт убийцы. Он всю жизнь учится обращаться с оружием. Да там в экипировке вы хоть представляете сколько нюансов? Мы ему когда шлем покупали офигели

Сколько лет нужно готовить пилота? 10? 15?

А вы доказываете, что меня можно пустить размахивать огнестрельным оружием. Правда? А почему мне нельзя пойти купить его в магазин сейчас?
Почему, чтобы пойти сейчас в нац гвардию, меня не возьмут? Говорят ты не годен, у тебя нет опыта для вооружённых сил. И по здоровью я не прохожу.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 06 гру, 2024 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4030
З нами з: 17.12.22
Подякував: 114 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:самое прямое. если проблеме много лет и она не решена, то решения у неё нет.

є, але воно не "гуманне"

Какое?

вище писали,
1. Виживає сильніший (бактерія, або хомо спапієнс), менше ліків, міцніше вид.
2. В лікувальних закладах своя "атмосфера", тому бактерії пристосовються до неї (як казав Жванєцький: "с лєкарстом сотруднічають"), але в "в звиклих умовах" звиклі бактерії переборюють "адаптованих до кінських доз антибіотиків та життя в агресивному середовищі закладів охорони здоров'я".
Як доказ, "рятовані від ковіда" більше вмирали в "закладах", чим ті, що "допомогу" не отримували, а сиділи дома і лікувались "дідівським способом": сидіти на самоізоляція та ганяти чаї.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37462
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тому в першу чергу це фінансові втрати


кого лякають фінансові втрати в рф? у них газпром банкрот, кузбасуголь банкрот,

Три десятка российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны, могут обанкротиться в 2025 году
Сообщается, что после введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025-м правительство разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может заставить их закрыться.



ВТБ перестал оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк назвал ограничение временным


В РФ владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%


іміджеві втрати - головне для пуйла, тому і знадобився "орешнік" хоч він недопрацьований, Курську область перший місяць наче помечали
накладуть табу на тему Сирії (для симонян і соловьева)
prodigy
 
Повідомлень: 11341
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 11194111951119611197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76734
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 883185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.