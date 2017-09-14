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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11195111961119711198>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:38

  Letusrock написав:Аналогічна ситуація в ЄС - пересічні словаки, чехи, німці, поляки все більше звинувачують у економічних негараздах, інфляції нашу країну, а не росіян. Тобто відношення сильно змінилось порявняно з 2022. в перший рік "я з України" відкривало всі двері, а зараз співробітники воліють казати що вони з Болгарії/Молдови щоб уникати зайвих дискусій з місцевими працівниками

Це все вірно і цілком логічно. Така людська психологія.
Я вже писав і не раз - наше спасіння(найкращий варіант) було у короткій війні.
Довга війна - це загибель(повільна).
Це доводить і логіка і історія. Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:43

  Schmit написав:

Я про це і пишу. Сотні тисяч стерненків з притулами сидять, в тому числі, тут і розмірковують кому йти помирать на бій.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:00

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава

Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.

В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.

Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.

Мой родственник - воин. Он уходит в одиночестве в лес на несколько суток на охоту. У него передался инстинкт убийцы. Он всю жизнь учится обращаться с оружием. Да там в экипировке вы хоть представляете сколько нюансов? Мы ему когда шлем покупали офигели

Сколько лет нужно готовить пилота? 10? 15?

А вы доказываете, что меня можно пустить размахивать огнестрельным оружием. Правда? А почему мне нельзя пойти купить его в магазин сейчас?
Почему, чтобы пойти сейчас в нац гвардию, меня не возьмут? Говорят ты не годен, у тебя нет опыта для вооружённых сил. И по здоровью я не прохожу.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 06 гру, 2024 16:06, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:31

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:самое прямое. если проблеме много лет и она не решена, то решения у неё нет.

є, але воно не "гуманне"

Какое?

вище писали,
1. Виживає сильніший (бактерія, або хомо спапієнс), менше ліків, міцніше вид.
2. В лікувальних закладах своя "атмосфера", тому бактерії пристосовються до неї (як казав Жванєцький: "с лєкарстом сотруднічають"), але в "в звиклих умовах" звиклі бактерії переборюють "адаптованих до кінських доз антибіотиків та життя в агресивному середовищі закладів охорони здоров'я".
Як доказ, "рятовані від ковіда" більше вмирали в "закладах", чим ті, що "допомогу" не отримували, а сиділи дома і лікувались "дідівським способом": сидіти на самоізоляція та ганяти чаї.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тому в першу чергу це фінансові втрати


кого лякають фінансові втрати в рф? у них газпром банкрот, кузбасуголь банкрот,

Три десятка российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны, могут обанкротиться в 2025 году
Сообщается, что после введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025-м правительство разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может заставить их закрыться.



ВТБ перестал оформлять более одной кредитной карты на клиента. Банк назвал ограничение временным


В РФ владельцы тысячи торговых центров могут оказаться на грани банкротства из-за повышения ключевой ставки Центрального банка до 21%


іміджеві втрати - головне для пуйла, тому і знадобився "орешнік" хоч він недопрацьований, Курську область перший місяць наче помечали
накладуть табу на тему Сирії (для симонян і соловьева)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:51

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какую "неадекватну хрень" он "триндів"?
По-моему, этим занимаетесь вы.


почалось :mrgreen:

російська пропагандистська машіна докладає надзусиль, щоб очорнити українського президента, і посіяти серед населення почуття всепропалості , розбрату і зневіри в майбутне

бачу, що шакал(sashaqbl) один з тих, хто працює на ворога і навіть не маскується
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:54

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
d44, спасибо, согласен.

****
Ну конечно можно.
Верните мне мои налоги за 15 лет и пожалуйста, я весь в распоряжении держави.
Или начислите мне выплаты, сколько там у военных за 15 лет набежит.
А то интересно получается, я з будівельником кормили военных 30 лет а теперь в придачу бесплатно вместо них горбатиться на стройке?

Ну вы математик)))

Воевать должны строители. А после возвращения ещё и строить бесплатно. Пхахаха. Красава

Вы эти 15 лет сидели в тёплом офисе, да и сегодня после 3 лет войны пока не на фронте.
А военные, которые были действующими в момент начала войны, приняли бой в первый же день. И многих уже нет. Если вы работали строителем в какой-то фирме по контракту, контракт закончился и вдруг через какое-то время фирма вам сообщает, что им надо что-то построить где-то на Крайнем Севере, и вы обязаны туда поехать, что вы скажете? Думаю, очень популярно объясните им что и кому вы обязаны.

В большинстве специальных профессий только к 40 приходит нужный опыт. Нужны долгие годы обучения. Именно опыт играет ключевую роль при устройстве на любую работу.
Даже водительский стаж играет роль в оценке рисков страховой компании.

Вы тут мне втираете, что из любого человека можно слепить воина.

Мой родственник - воин. Он уходит в одиночестве в лес на несколько суток на охоту. У него передался инстинкт убийцы. Он всю жизнь учится обращаться с оружием. Да там в экипировке вы хоть представляете сколько нюансов? Мы ему когда шлем покупали офигели

Сколько лет нужно готовить пилота? 10? 15?

А вы доказываете, что меня можно пустить размахивать огнестрельным оружием. Правда? А почему мне нельзя пойти купить его в магазин сейчас?
Почему, чтобы пойти сейчас в нац гвардию, меня не возьмут? Говорят ты не годен, у тебя нет опыта для вооружённых сил. И по здоровью я не прохожу.

Там есть тонкий момент, который все понимаю, но о котором власти стыдливо предпочитают не говорить: воины -- несомненно нужны. НО: так же нужна огромная масса просто пушечного мяса.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.


які ваші пропозиції плану "порятунку нації",
тільки без патетіки, конкретні дії: 1, 2, 3
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:04

  Wirująświatła написав:
Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:

- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ;
- Входження чотирьох нових регіонів у склад росії;
- Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним;
- Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ;
- рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.


я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.

нащо здавати?
Є ж мерія Маріуполя, навіть гроші отрумують. Як і лікарня з Попасної в Дніпрі.
Так і там, відкрують собі "віртуальний офіс м.Запоріжжя десь в РнД, і будуть через госуслуги урядувати"
flyman
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