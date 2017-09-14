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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11195111961119711198

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:05

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.


а мав би вже закінчити? він вже господар білого дому?
ну почитайте ви нарешті про систему виборів президента сша. кого вибирали в листопаді і хто голосуватиме в грудні. чи ви не чули про ще одні вибори, які будуть в грудні?

Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом? Так/Ні?

а що вже представники виборців зібралися наперед і вибрали?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:28

  АндрейМ написав: якщо тобі за 26 років, навіть офіцера не можуть нікуди призвати.

В фильме Джек Ричер 2 главного героя призывают после увольнения на службу в армию с целью взятия его под стражу. Кажется звучит даже юридическое обоснование. Судя по сюжету герой старше 26 лет. Я понимаю, что сценарист мог создать ситуацию, которая не соответствует действительности. Или после 2016 года (дата выхода фильма на экран) изменилось законодательство. Или я даю ошибочную оценку событиям в фильме. Но все-таки, а вдруг есть нюансы ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Там есть тонкий момент, который все понимаю, но о котором власти стыдливо предпочитают не говорить: воины -- несомненно нужны. НО: так же нужна огромная масса просто пушечного мяса.


до яких маєте відношення?
до вояків , чи до гарматного м'яса

в любому військовому підрозділі завжди були (є , і будуть лідери)
ще на стадії навчання -їх легко побачити , вони згодом виростають до рівня сержантів, а далі молодчих офіцерів

командир відділення-командир взводу-роти-батальону-полку

після ВВНЗ декі зупиняються на рівні старший лейтенант(і залишають армію), деякі до пенсії досягають рівня майора і все

на знаю, як проходить відсів на медкомісії зараз, в мій час все було на рівні
"придатний до стройової" або непридатний (якщо зір не 100% , то в судоводителі не можна, а в механіки придатний), 40 років тому уявити , що людина в окулярах має 100% зір не можна було). Десь у 2007 проходив медкоміссію в медчастині академії (тоді абітуріенти проходили медкомісію), якщо "завалився" на медкомісії-то до екзаменів справа не доходила. Побачив тести на компьютері "на гостроту зору, на реакцію, на винахідливість і десятки різних тестів"-корисно це для "врача", мобуть так (на аналізі тисячі результатів тестів він напише якусь статтю, або дисертацію навіть). До чого я все веду-у мене з дитинства був товариш (ростом за 190+см), він грав зі мною в команді в баскетбол (а до того його в віці 12 років вигнали з секції по гандболу, був даже повільний), НБА є навіть один гравець Кайл Андерсон (ник "slowmo")
Мій "словмо" приятель всю карьеру пропрацював на балкерах (де швидкість 12-14 вузлів, на відміну контейровози мають швидкість 19-25 вузлів), тобто приймати рішення треба швидше

не буває в природі 100% завзятих вояків (хтось має характер, задатки лідера з дитинства, хтось з роками виховує в собі ці якості, деякі до кінця життя перебувають в стані "маминої черешні", або "додатком" до дружини), тому не розумію про потрібність гарматного мяса, з половини "мяса" при достатній мотивації у віці до 45р(краще до 35) можна за півроку зробити якісного солдата (воїна)

Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.

мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:57

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.


які ваші пропозиції плану "порятунку нації",
тільки без патетіки, конкретні дії: 1, 2, 3

"Мої пропозиції" нічого не змінять а визвуть тільки срач і ви це прекрасно знаєте.
Яка ваша ціль перебування на цьому форумі(на цій гілці)?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:07

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Нажаль у нашої влади слабувато і з логікою і з знанням історії. Або взагалі немає цілі спасти націю, так як є - нормально, красти можна.


які ваші пропозиції плану "порятунку нації",
тільки без патетіки, конкретні дії: 1, 2, 3

"Мої пропозиції" нічого не змінять а визвуть тільки срач і ви це прекрасно знаєте.

А ти напиши свої пропозиції
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:14

Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію – Блінкен
Больше читайте тут: https://kontrakty.ua/
Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.
18 лет + не сегодня, так завтра приймут это решение.
У меня покупают сейчас активно кв. в Болгарии. Цены на побережье с ремонтом и мебелью стартуют от 50тыс. евро. Родители отправляют жить и учится туда своих детей 16+ В Болгарии выгодно покупать кв., т.к. там по барабану откуда деньги на покупку и нет фин. мон. И страна член НАТО и ЕС. :D
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:16

  Игорь Алексеевич написав:У меня покупают сейчас активно кв. в Болгарии.
откуда у вас квартиры в болгарии? опять нас разыгрываете?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 гру, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:17

  ЛАД написав:andrijk777
Зеленский не сделал то, что обещал.
Почему - не захотел?, не смог?, не хватило времени? - другой вопрос. Но обещал то, что хотел народ.
Порошенко предлагал то, что народ не особо интересовало (томос, думаю, большинству был до лампочки) или народ этого вообще не хотел.
Арестович хотя бы часто говорит разумные вещи. В отличие от многих других, у которых даже этого нет. Проблема с ним та же, что у Зеленского - у него нет команды. Или я об этом не знаю. :)

Я не лох ,це продукт Бені , у нього є команда усім командам -команда а Беня умеет вертеть і обіцяти і пи з дити, пиз д ити...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:17

  Игорь Алексеевич написав:У меня покупают сейчас активно кв. в Болгарии. Цены на побережье с ремонтом и мебелью стартуют от 50тыс. евро. Родители отправляют жить и учится туда своих детей 16+ В Болгарии выгодно покупать кв., т.к. там по барабану откуда деньги на покупку и нет фин. мон. И страна член НАТО и ЕС. :D

Страна ЕС и без фин.мона ?

Продолжай дальше про 37.5 )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Добрий вечер .

На форумі який має таке названня ,НІХТО не спромігся поздоровити захисників України з Святом .
Всім захисникам Бажаю Здоров'я !
Всім вижити !
ЧЕСТЬ .
Окрім цього поздоровляю з Днем Святого Миколая !

Здоров'я і Кохання !
холява
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