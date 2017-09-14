Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:29

_hunter написав: Там есть тонкий момент, который все понимаю, но о котором власти стыдливо предпочитают не говорить: воины -- несомненно нужны. НО: так же нужна огромная масса просто пушечного мяса. Там есть тонкий момент, который все понимаю, но о котором власти стыдливо предпочитают не говорить: воины -- несомненно нужны. НО: так же нужна огромная масса просто пушечного мяса.

День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.

до яких маєте відношення?до вояків , чи до гарматного м'ясав любому військовому підрозділі завжди були (є , і будуть лідери)ще на стадії навчання -їх легко побачити , вони згодом виростають до рівня сержантів, а далі молодчих офіцерівкомандир відділення-командир взводу-роти-батальону-полкупісля ВВНЗ декі зупиняються на рівні старший лейтенант(і залишають армію), деякі до пенсії досягають рівня майора і всена знаю, як проходить відсів на медкомісії зараз, в мій час все було на рівні"придатний до стройової" або непридатний (якщо зір не 100% , то в судоводителі не можна, а в механіки придатний), 40 років тому уявити , що людина в окулярах має 100% зір не можна було). Десь у 2007 проходив медкоміссію в медчастині академії (тоді абітуріенти проходили медкомісію), якщо "завалився" на медкомісії-то до екзаменів справа не доходила. Побачив тести на компьютері "на гостроту зору, на реакцію, на винахідливість і десятки різних тестів"-корисно це для "врача", мобуть так (на аналізі тисячі результатів тестів він напише якусь статтю, або дисертацію навіть). До чого я все веду-у мене з дитинства був товариш (ростом за 190+см), він грав зі мною в команді в баскетбол (а до того його в віці 12 років вигнали з секції по гандболу, був даже повільний), НБА є навіть один гравець Кайл Андерсон (ник "slowmo")Мій "словмо" приятель всю карьеру пропрацював на балкерах (де швидкість 12-14 вузлів, на відміну контейровози мають швидкість 19-25 вузлів), тобто приймати рішення треба швидшене буває в природі 100% завзятих вояків (хтось має характер, задатки лідера з дитинства, хтось з роками виховує в собі ці якості, деякі до кінця життя перебувають в стані "маминої черешні", або "додатком" до дружини), тому не розумію про потрібність гарматного мяса, з половини "мяса" при достатній мотивації у віці до 45р(краще до 35) можна за півроку зробити якісного солдата (воїна)Сьогодні свято (крім Миколая) -мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.