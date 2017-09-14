RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 111971119811199112001120111202>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:28

  prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.

Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:35

Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму
Про це пише Le Monde з посиланням на AFP.

певно не варто, після його першого приїзду туди-собор згорів :lol:
навєрноє лєна очень папрасіла-пашопітса нада :lol: :oops:

зелена шмаркля (тм Ірина Дмитрівна Фаріон) приносить лише нещастя 8)
Востаннє редагувалось jump в П'ят 06 гру, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:37

  холява написав:Добрий вечер .

На форумі який має таке названня ,НІХТО не спромігся поздоровити захисників України з Святом .

зі
  холява написав:Всім захисникам Бажаю Здоров'я !
Всім вижити !
ЧЕСТЬ .
Окрім цього поздоровляю з Днем Святого Миколая !

Здоров'я і Кохання !

До чого це, вам не вистачає кохання?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:44

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.

Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь


"prodigy"-ДРУЖЕ , ВИБАЧ мені . Може не дочитав , може не побачів .
ПРОБАЧ .
холява
2
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:45

З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711
Двох мертвих ухилянтів виявили на кордоні з Україною, — ДПСУ (https://t.me/DPSUkr/23290)

Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26118
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:51

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня покупают сейчас активно кв. в Болгарии.
откуда у вас квартиры в болгарии? опять нас разыгрываете?

У меня лично конечно нет много квартир, но есть база и партнёры в Болгарии и др. странах с которыми я работаю. Сейчас как раз мои сотрудники находятся в Болгарии и сопровождают сделки. Обычно покупателям снимаем жильё на неделю, показываем ЖК и они уже определяются с покупкой. А дальше готовим документы для сделки, возим по ТЦ для покупки всего необходимого для проживания в первые месяцы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 гру, 2024 18:58, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:51

  jump написав:Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму
Про це пише Le Monde з посиланням на AFP.

певно не варто, після його першого приїзду туди-собор згорів :lol:
навєрноє лєна очень папрасіла-пашопітса нада :lol: :oops:

зелена шмаркля (тм Ірина Дмитрівна Фаріон) приносить лише нещастя 8)

Все простіше, святий Трампоній теж їде на відкриття собору
Наш найвеличніший, мабуть, хоче поспілкуватись з ним
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10726
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:52

  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711
Двох мертвих ухилянтів виявили на кордоні з Україною, — ДПСУ (https://t.me/DPSUkr/23290)

Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.

Потужно...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3336
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Страна ЕС и без фин.мона ?
Но если ты валянком родился, то им и умрёшь))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:53

  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711


Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?
АндрейМ
 
Повідомлень: 330
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 111971119811199112001120111202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, АндрейМ, wild.tomcat і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76740
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 883391
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13138)
06.12.2024 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.