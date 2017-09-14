prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) - День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ. мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.
Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку? Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь
prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) - День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ. мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.
Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку? Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь
"prodigy"-ДРУЖЕ , ВИБАЧ мені . Може не дочитав , може не побачів . ПРОБАЧ .
Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Игорь Алексеевич написав:У меня покупают сейчас активно кв. в Болгарии.
откуда у вас квартиры в болгарии? опять нас разыгрываете?
У меня лично конечно нет много квартир, но есть база и партнёры в Болгарии и др. странах с которыми я работаю. Сейчас как раз мои сотрудники находятся в Болгарии и сопровождают сделки. Обычно покупателям снимаем жильё на неделю, показываем ЖК и они уже определяются с покупкой. А дальше готовим документы для сделки, возим по ТЦ для покупки всего необходимого для проживания в первые месяцы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 гру, 2024 18:58, всього редагувалось 2 разів.
Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?