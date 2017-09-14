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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1119811199112001120111202>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:55

  Игорь Алексеевич написав:У меня лично конечно нет много квартир, но это один из моих бизнесов и есть база и партнёры в Болгарии и др. странах с которыми я работаю. Сейчас как раз мои сотрудники находятся в Болгарии и сопровождают сделки. Обычно покупателям снимаем жильё на неделю, показываем комплексы и они уже определяются с покупкой. А дальше готовим документы для сделки, возим по ТЦ для покупки всего необходимого для проживания в первые месяцы.

37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:55

  холява написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.

Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь


"prodigy"-ДРУЖЕ , ВИБАЧ мені . Може не дочитав , може не побачів .
ПРОБАЧ .

Я не Продиджи
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:59

  pesikot написав:
  jump написав:Зеленський може відвідати церемонію відкриття Нотр-Даму
Про це пише Le Monde з посиланням на AFP.

певно не варто, після його першого приїзду туди-собор згорів :lol:
навєрноє лєна очень папрасіла-пашопітса нада :lol: :oops:

зелена шмаркля (тм Ірина Дмитрівна Фаріон) приносить лише нещастя 8)

Все простіше, святий Трампоній теж їде на відкриття собору
Наш найвеличніший, мабуть, хоче поспілкуватись з ним



Якраз можна звозити скумбрію на різдвяний шопінг :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )


А ещё я писал про курсы 9, 14, 26 и 30))
А тот кто живёт в бараке, то ему вообще не понять для чего народ покупает не одну квартиру и в разных странах. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:11

  Wirująświatła написав:
Лавров назвав умови для мирних переговорів, на які може погодитися росія:

- Україна без НАТО: жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ;
- Входження чотирьох нових регіонів у склад росії;
- Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з путіним;
- Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ, УПЦ;
- рф готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.


я так понимаю загвоздка за п2. Без боя никто Запорожье и Херсон не отдаст. А бои за них могут идти годами.

Основная загвоздка, скорее, в том, какие гарантии от возможного нападения в будущем мы получим. Тем более, при выполнении условия: "Україна без НАТО".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:14

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )


А ещё я писал про курсы 9, 14, 26 и 30))
А тот кто живёт в бараке, то ему вообще не понять для чего народ покупает не одну квартиру и в разных странах. :P

Вас также не поймут те кто покупает средневековые дворцы а не квартиры и не в одной стране
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:15


Чекаємо батл.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:17

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години відразу після свого переобрання президентом? Так/Ні?

відповідаю - так, обіцяв.

Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674
Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.


цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.
  andrijk777 написав:....
Трамп обіцяв закінчити нашу війну за 24 години після обрання. Вже пройшов місяць. Виконав? Ні, і не думає.....


є таке? так, є. от і питання - до чого це все? чому ви вирішили, що він мав це вже виконати? в нього ще буде час на це. і звинувачувати його в невиконанні обіцянок ви можете не раніше 21 січня (здається, що так).
і якщо пост не про трампа, то навіщо ви згадали про трампа взагалі і про його обіцянки? та ще й звинувачуєте його в чомусь? для красного словечка? ваги надати своєму посту? чи щоб букв в пості більше було? навіщо?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:21

Вибачаюсь що у третє запитую ,
адмін , коли вилічать форум і чі збираються лічити?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:21

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста

У разных людей по-разному.
А вам сколько?
Неужели так сложно понять, что военный обязан воевать до тех пор, пока он военный. После окончания контракта он уже обычный гражданин, такой же, как все.
Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.

відставний професійний воєнний мірного врємєні і умовний офісний планктон Микола це теоретично потенційно однакові боєві штурмові одиниці з перевагою Миколи, так як він менше поізносілся в тепличних умовах офісу
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 гру, 2024 19:22, всього редагувалось 2 разів.
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