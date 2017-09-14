RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11199112001120111202>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:21

Поганенький у нас ...©

  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711
Двох мертвих ухилянтів виявили на кордоні з Україною, — ДПСУ (https://t.me/DPSUkr/23290)

Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Від добра су ки втікають, від добра :mrgreen:
Вже їх ловлять і насильно в мед головою занурюють - а їм, су ка, ще не солодко?! :mrgreen:

Як так?©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:22

  АндрейМ написав:
  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711


Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?

То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.
Всякі Хантери проїхали по залєпухі, а не документам. (Накинули трохи зелених папірців для вєрочкі). Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,
Hotab
 
Повідомлень: 13731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:24

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Инженер после 3-4 лет работы торговцем на базаре уже не инженер, диплом можно повесить в рамочке в туалете.
и после этого вы всё равно уверены что надо развивать производства? Где брать инженеров после деиндустриализации которые в большинстве своём пошли в таксисты и на рынок?

тут чітать, тут рибу заворачівать,
тут через 4 роки не ахфіцер, а тут через 30 огого інженер всі дири закривать на ЛБЗ і на відбудові і ще й податки платить
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37467
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:27

  АндрейМ написав:як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?
по месту прибытия они регистрируются. от суммы зарегистрированных отнимается кол-во выехавших легально.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26118
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:28

  Schmit написав:

20% водне воко, а на другому паяли сітківку, але хотаб має волшєбне вєщєство под кодовим назваєнієм клей ПВА не только для плітки викладать
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37467
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:32

  Hotab написав:АндрейМ

Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.


Така як інші, чи примусова?
Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же?
Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ?
Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?

это уже доказано местным "военным мирного времени"...
Прохожий
 
Повідомлень: 13972
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:32

flyman



менше поізносілся в тепличних умовах офісу



А де він сітківку тоді відклеів в офісі?? Чи це студенти йому відклеіли?

клей ПВА не только для плітки викладать


Думаєш пожовтіє і відпаде?
Там на відео прозвучав дєльний совєт: підпаяти лише одне око , і гайда в снайпери. Можна навіть не прикривати. , воно і так друге не бачить. Ну і дешевше, як ти любиш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 гру, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:34

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674
Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.


цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.

Так, він обіцяв і не виконав.
Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення.
Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі.
Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика.
На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5757
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:34

  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста

думаю на этот вопрос вам аргументированно ответит Детройд)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13972
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:41

Як так?©

  flyman написав:відставний професійний воєнний мірного врємєні і умовний офісний планктон Микола це теоретично потенційно однакові боєві штурмові одиниці з перевагою Миколи, так як він менше поізносілся в тепличних умовах офісу
От справді)) хоч і по закону, але наскільки абсурдно це звучить!
Ба, більше - ще пофіг, якби воно тільки "звучало", але ж таких Миколів і понабирали в основному у військо!

Це ж якби почався "пляжний сезон на морі", а в рятувальники понабирали "когопопало"(навіть тих, які зовсім не вміли плавати)
І при тому, влада б зовсім не звертала увагу на колишніх професійних плавців...

Так, професійні колишні плавці по закону не зобов'язані самі йти влаштовуватись на роботу на пляж рятівником...
Але ж логічніше було набрати колишніх професійних плавців?!

Де логіка?
Це ж прямолінійно залежить потужна потужність армії/війська?!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
  #<1 ... 11199112001120111202>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, Vadim_, wild.tomcat і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 883396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13138)
06.12.2024 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.