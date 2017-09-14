Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Від добра су ки втікають, від добра Вже їх ловлять і насильно в мед головою занурюють - а їм, су ка, ще не солодко?!
Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?
То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так. Всякі Хантери проїхали по залєпухі, а не документам. (Накинули трохи зелених папірців для вєрочкі). Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,
Я взагалі проти мобілізації. Військовий - професія.
Така як інші, чи примусова? Ну типу, якщо війна, то діючі 250 тисяч хто на момент в ЗСУ захищають., а більше нікого не чіпаємо. Бо інші може і мають досвід, але не мають на момент професії військового. То можуть не йти захищати, так? Нема діючого контракту - не військовий же? Чи все ж тих, хто колись хоча б рік служив , примусити можна, а хто не служив зовсім - не можна ? Чи тримати армію 1 млн, щоб «захищати мають лише військові», і оцей мільйон служив і чекав війну?
это уже доказано местным "военным мирного времени"...
andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674 Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.
цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.
Так, він обіцяв і не виконав. Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення. Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі. Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика. На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.
flyman написав:відставний професійний воєнний мірного врємєні і умовний офісний планктон Микола це теоретично потенційно однакові боєві штурмові одиниці з перевагою Миколи, так як він менше поізносілся в тепличних умовах офісу
От справді)) хоч і по закону, але наскільки абсурдно це звучить! Ба, більше - ще пофіг, якби воно тільки "звучало", але ж таких Миколів і понабирали в основному у військо!
Це ж якби почався "пляжний сезон на морі", а в рятувальники понабирали "когопопало"(навіть тих, які зовсім не вміли плавати) І при тому, влада б зовсім не звертала увагу на колишніх професійних плавців...
Так, професійні колишні плавці по закону не зобов'язані самі йти влаштовуватись на роботу на пляж рятівником... Але ж логічніше було набрати колишніх професійних плавців?!
Де логіка? Це ж прямолінійно залежить потужна потужність армії/війська?!