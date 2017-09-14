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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11199112001120111202

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:43

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )


А ещё я писал про курсы 9, 14, 26 и 30))
А тот кто живёт в бараке, то ему вообще не понять для чего народ покупает не одну квартиру и в разных странах. :P

Говорить за весь народ - признак психологических отклонений

А про барак, так вообще - старина Фройд приветствует )

Продолжай, очень интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:47

  Hotab написав:То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.

Звісно, що вони виїхали законно попри незаконні вимоги пред'являти якісь додаткові документи, окрім паспорту. Я розумію, що немає сенсу Вам доводити, що папірці ДПС або КМУ не є законом.

  Hotab написав:Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,

Поза якого закону? Не існує жодних термінів повернення, встановлених законом. Відповідальності за неповернення в установлений термін також не існує.

Те, що особисто Ви там когось кимось вважаєте - Ваші забаганки. Має значення лише те, що каже закон.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:52

  Hotab написав:
  АндрейМ написав:

Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?

То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.
Всякі Хантери проїхали по залєпухі, а не документам. (Накинули трохи зелених папірців для вєрочкі). Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,[/quote]
А ты законно выезжал или занёс старому знакомому как всегда?
Хорош был в Валахии банош пока горел в вертолёте Мариняк?
барабашов
 
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