Говорить за весь народ - признак психологических отклонений
А про барак, так вообще - старина Фройд приветствует )
Продолжай, очень интересно
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:43
Говорить за весь народ - признак психологических отклонений
А про барак, так вообще - старина Фройд приветствует )
Продолжай, очень интересно
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:47
Звісно, що вони виїхали законно попри незаконні вимоги пред'являти якісь додаткові документи, окрім паспорту. Я розумію, що немає сенсу Вам доводити, що папірці ДПС або КМУ не є законом.
Поза якого закону? Не існує жодних термінів повернення, встановлених законом. Відповідальності за неповернення в установлений термін також не існує.
Те, що особисто Ви там когось кимось вважаєте - Ваші забаганки. Має значення лише те, що каже закон.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:52
То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.
Всякі Хантери проїхали по залєпухі, а не документам. (Накинули трохи зелених папірців для вєрочкі). Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,[/quote]
А ты законно выезжал или занёс старому знакомому как всегда?
Хорош был в Валахии банош пока горел в вертолёте Мариняк?
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