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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1119911200112011120211203>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:32

flyman



менше поізносілся в тепличних умовах офісу



А де він сітківку тоді відклеів в офісі?? Чи це студенти йому відклеіли?

клей ПВА не только для плітки викладать


Думаєш пожовтіє і відпаде?
Там на відео прозвучав дєльний совєт: підпаяти лише одне око , і гайда в снайпери. Можна навіть не прикривати. , воно і так друге не бачить. Ну і дешевше, як ти любиш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 гру, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:34

  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674
Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.


цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.

Так, він обіцяв і не виконав.
Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення.
Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі.
Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика.
На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:34

  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста

думаю на этот вопрос вам аргументированно ответит Детройд)))
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:41

Як так?©

  flyman написав:відставний професійний воєнний мірного врємєні і умовний офісний планктон Микола це теоретично потенційно однакові боєві штурмові одиниці з перевагою Миколи, так як він менше поізносілся в тепличних умовах офісу
От справді)) хоч і по закону, але наскільки абсурдно це звучить!
Ба, більше - ще пофіг, якби воно тільки "звучало", але ж таких Миколів і понабирали в основному у військо!

Це ж якби почався "пляжний сезон на морі", а в рятувальники понабирали "когопопало"(навіть тих, які зовсім не вміли плавати)
І при тому, влада б зовсім не звертала увагу на колишніх професійних плавців...

Так, професійні колишні плавці по закону не зобов'язані самі йти влаштовуватись на роботу на пляж рятівником...
Але ж логічніше було набрати колишніх професійних плавців?!

Де логіка?
Це ж прямолінійно залежить потужна потужність армії/війська?!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:43

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )


А ещё я писал про курсы 9, 14, 26 и 30))
А тот кто живёт в бараке, то ему вообще не понять для чего народ покупает не одну квартиру и в разных странах. :P

Говорить за весь народ - признак психологических отклонений

А про барак, так вообще - старина Фройд приветствует )

Продолжай, очень интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:47

  Hotab написав:То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.

Звісно, що вони виїхали законно попри незаконні вимоги пред'являти якісь додаткові документи, окрім паспорту. Я розумію, що немає сенсу Вам доводити, що папірці ДПС або КМУ не є законом.

  Hotab написав:Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,

Поза якого закону? Не існує жодних термінів повернення, встановлених законом. Відповідальності за неповернення в установлений термін також не існує.

Те, що особисто Ви там когось кимось вважаєте - Ваші забаганки. Має значення лише те, що каже закон.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:03

  andrijk777 написав:
  wild.tomcat написав:
  andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674
Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.


цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.

Так, він обіцяв і не виконав.
Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення.
Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі.
Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика.
На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.


та і не відповідайте, біда яка ... :D і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом? коли він мав це зробити? якщо наразі чинний президент байден? президентом він стане після 20 січня, а може і не стати, хоча шанс мізерний. і лише після цього ви зможете наводити трампа як приклад президента, що не виконав якусь обіцянку. а до цього моменту - це банальні брехня і наклеп. :D
зрозуміло, що відповідати за свої слова - це не про вас. "аналітичні здібності і 2 вищі освіти" (с) :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 06 гру, 2024 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:06

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711
Двох мертвих ухилянтів виявили на кордоні з Україною, — ДПСУ (https://t.me/DPSUkr/23290)

Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Від добра су ки втікають, від добра :mrgreen:
Вже їх ловлять і насильно в мед головою занурюють - а їм, су ка, ще не солодко?! :mrgreen:

І усе це контролюють на низковому рівні - погранці , на зряплаті у наріда
Як так?©
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:07

Есаул, есаул, что ж ты … )))

барабашов

А ты законно выезжал


Так, завжди. І повертався завжди.
А лейтенант Шуба коли почне дивитись у військовий квиток і плакати від огиди за самого себе?
Ти офіцерські погони за 10 років війни на ринок в контейнер одягаєш лише? Так краще шуби продаються ? Наче бурка ? 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 гру, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:13

  Игорь Алексеевич написав:Те кто покупает всё понимает и вообще не задают идиотских вопросов. Обычно тупые вопросы у кого нет денег.(( :shock:

Допустим , а зачем ваши посты тут , цель?
Vadim_
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