andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674 Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.
цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.
Так, він обіцяв і не виконав. Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення. Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі. Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика. На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.
flyman написав:відставний професійний воєнний мірного врємєні і умовний офісний планктон Микола це теоретично потенційно однакові боєві штурмові одиниці з перевагою Миколи, так як він менше поізносілся в тепличних умовах офісу
От справді)) хоч і по закону, але наскільки абсурдно це звучить! Ба, більше - ще пофіг, якби воно тільки "звучало", але ж таких Миколів і понабирали в основному у військо!
Це ж якби почався "пляжний сезон на морі", а в рятувальники понабирали "когопопало"(навіть тих, які зовсім не вміли плавати) І при тому, влада б зовсім не звертала увагу на колишніх професійних плавців...
Так, професійні колишні плавці по закону не зобов'язані самі йти влаштовуватись на роботу на пляж рятівником... Але ж логічніше було набрати колишніх професійних плавців?!
Де логіка? Це ж прямолінійно залежить потужна потужність армії/війська?!
andrijk777 написав:Цього достатньо в контексті цього поста: viewtopic.php?p=5795674#p5795674 Не розумію, навіщо ви вириваєте слова з поста і видаєте це як окремий факт? Мій пост був зовсім не про Трампа і його президенство.
цікаво дивитися як людина звивається як вуж на сковорідці. то ж давайте розбиратеся - в пості чорним по білому написані ваші звинуватили і трампа в т.ч., що він щось обіцяв і не виконав.
Так, він обіцяв і не виконав. Ціль поста не звинуватити Трампа. Ціль поста показати що усі політики(навіть американські президенти) не виконують обіцянок. І Зеленський не виключення. Слова Трампа - просто приклад. Байден - такий самий. Усі такі самі. Перечитайте ще раз пост, бачу у вас проблеми з розумінням тексту. Не виривайте фрази з контексту - це дуже погана практика. На вирвані фрази з контексту більше відповідати не буду.
та і не відповідайте, біда яка ... і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом? коли він мав це зробити? якщо наразі чинний президент байден? президентом він стане після 20 січня, а може і не стати, хоча шанс мізерний. і лише після цього ви зможете наводити трампа як приклад президента, що не виконав якусь обіцянку. а до цього моменту - це банальні брехня і наклеп. зрозуміло, що відповідати за свої слова - це не про вас. "аналітичні здібності і 2 вищі освіти" (с)
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 06 гру, 2024 20:11, всього редагувалось 2 разів.
Одного знайшли у горах Румунії. Він незаконно перетнув кордон. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Ще одне тіло виявили в річці Тиса.
Від добра су ки втікають, від добра Вже їх ловлять і насильно в мед головою занурюють - а їм, су ка, ще не солодко?!
Так, завжди. І повертався завжди. А лейтенант Шуба коли почне дивитись у військовий квиток і плакати від огиди за самого себе? Ти офіцерські погони за 10 років війни на ринок в контейнер одягаєш лише? Так краще шуби продаються ? Наче бурка ? 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 гру, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.