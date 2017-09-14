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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19
Frant написав:
На следующих выборах, если они будут на этом огрызке УССР, я буду голосовать за рассею и пророссийского кандидата.
Увы, такова жизнь.
Мне не по пути с никчемными, ни на что не годными пшеничными клоунами.
может сразу за путина?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19
pesikot написав: Игорь Алексеевич написав:
У меня лично конечно нет много квартир, но это один из моих бизнесов и есть база и партнёры в Болгарии и др. странах с которыми я работаю. Сейчас как раз мои сотрудники находятся в Болгарии и сопровождают сделки. Обычно покупателям снимаем жильё на неделю, показываем комплексы и они уже определяются с покупкой. А дальше готовим документы для сделки, возим по ТЦ для покупки всего необходимого для проживания в первые месяцы.
37.5 ... но ещё не в терминальной стадии
Хорошая пятничная сказка )
старожили форуму пам'ятають як іа років 10 тому тут переконував всіх (і як він бореться за це) що йому банки просто зобов'язані перерахувати валютні кредити чи то 8 чи то 5. "патаму што абязани". запишіть і це в анамнез
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:25
Игорь Алексеевич написав:
Те кто покупает
всё понимает и вообще не задают идиотских вопросов. Обычно тупые вопросы у кого нет денег.((
Шо купили ? ?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:38
По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:41
АндрейМ написав:
Hotab написав:
То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.
Звісно, що вони виїхали законно попри незаконні вимоги пред'являти якісь додаткові документи, окрім паспорту. Я розумію, що немає сенсу Вам доводити, що папірці ДПС або КМУ не є законом.
Hotab написав:
Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,
Поза якого закону? Не існує жодних термінів повернення, встановлених законом
. Відповідальності за неповернення в установлений термін також не існує.
Те, що особисто Ви там когось кимось вважаєте - Ваші забаганки. Має значення лише те, що каже закон.
Совершенно верно.
Именно поэтому ни одна страна в мире не выдаёт мужчин обратно.
Ни один мужчина не подан в розыск, потому что не нарушили ни одного закона
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43
Hotab написав:барабашов
А ты законно выезжал
Так, завжди. І повертався завжди.
А лейтенант Шуба коли почне дивитись у військовий квиток і плакати від огиди за самого себе?
Ти офіцерські погони за 10 років війни на ринок в контейнер одягаєш лише? Так краще шуби продаються ? Наче бурка ? 😅😅
Погоны у меня другие были и другого цвета
к рынку они отношения не имеют, не обхсс(обэп)
Для склеротиков - с пожара на Славянке 15 лет назад шубами не торгую
Погугли "пожар на славянском рынке"
Так шо по баношу с румуньськими ковбасками на гриле - ел и плакал, трескал и рыдал? Шо керосин за леи дорог та и гвинтокрыл далече
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43
Прохожий написав: Бетон написав: ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.
Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать
. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста
думаю на этот вопрос вам аргументированно ответит Детройд)))
Чувачок, ти знов мімо. Проходиш мімо.
Детройт приймав участь у бойових діях ще лейтенантом.
Коли в тебе тільки почали з'являтися вологі мрії про запасний аеродром в Європі.
Така думка, що за совдепу поступати у військовий виш, не маючи дуже непересічних батьків, аби Стать военным, чтобы никогда не воевать
, могла прийти тільки отакому глупенькому Проходжому.
В якого що сержант, що прапорщик одне і теж саме.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 06 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:45
Vadim_ написав: Игорь Алексеевич написав:
Те кто покупает
всё понимает и вообще не задают идиотских вопросов. Обычно тупые вопросы у кого нет денег.((
Шо купили ? ?
Я купил ещё до войны, сегодня предлагаю недв. тем, кто решил детей отправить жить и учится в страны ЕС
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 06 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:45
Игорь Алексеевич написав: wild.tomcat написав:
старожили форуму пам'ятають як іа років 10 тому тут переконував всіх (і як він бореться за це) що йому банки просто зобов'язані перерахувати валютні кредити чи то 8 чи то 5. "патаму што абязани". запишіть і це в анамнез .
Кто добивается, то тот достигает целей. Через суды Укрсиб подписал мировую. У банка было много нарушений при выдаче ипотеки. Но, а если ты из категории болванов, то тебе только и остаётся всем кланятся ниже пояса(( Ты один из категории раши, которые верят своему царьку и им запрещено судиться с банками и властью.
я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати. і взагалі, чемні люди, не віслюки, спілкуються з незнайомцями на ви.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:48
wild.tomcat написав:
я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати
Вот и сидите на попе ровно и следите))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 06 гру, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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