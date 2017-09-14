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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11200112011120211203>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19

  Frant написав:На следующих выборах, если они будут на этом огрызке УССР, я буду голосовать за рассею и пророссийского кандидата.
Увы, такова жизнь.
Мне не по пути с никчемными, ни на что не годными пшеничными клоунами.
может сразу за путина?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:У меня лично конечно нет много квартир, но это один из моих бизнесов и есть база и партнёры в Болгарии и др. странах с которыми я работаю. Сейчас как раз мои сотрудники находятся в Болгарии и сопровождают сделки. Обычно покупателям снимаем жильё на неделю, показываем комплексы и они уже определяются с покупкой. А дальше готовим документы для сделки, возим по ТЦ для покупки всего необходимого для проживания в первые месяцы.

37.5 ... но ещё не в терминальной стадии

Хорошая пятничная сказка )


старожили форуму пам'ятають як іа років 10 тому тут переконував всіх (і як він бореться за це) що йому банки просто зобов'язані перерахувати валютні кредити чи то 8 чи то 5. "патаму што абязани". запишіть і це в анамнез :mrgreen: .
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:25

  Игорь Алексеевич написав:
Те кто покупает всё понимает и вообще не задают идиотских вопросов. Обычно тупые вопросы у кого нет денег.(( :shock:

Шо купили ? ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:41

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:То просто ви всіх хто через ПП виїхав вважаєте законними, а це не так.

Звісно, що вони виїхали законно попри незаконні вимоги пред'являти якісь додаткові документи, окрім паспорту. Я розумію, що немає сенсу Вам доводити, що папірці ДПС або КМУ не є законом.

  Hotab написав:Ну і не повернулись у установлений термін. Вони вважаються поза законом,

Поза якого закону? Не існує жодних термінів повернення, встановлених законом. Відповідальності за неповернення в установлений термін також не існує.

Те, що особисто Ви там когось кимось вважаєте - Ваші забаганки. Має значення лише те, що каже закон.

Совершенно верно.
Именно поэтому ни одна страна в мире не выдаёт мужчин обратно.
Ни один мужчина не подан в розыск, потому что не нарушили ни одного закона
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43

  Hotab написав:барабашов

А ты законно выезжал


Так, завжди. І повертався завжди.
А лейтенант Шуба коли почне дивитись у військовий квиток і плакати від огиди за самого себе?
Ти офіцерські погони за 10 років війни на ринок в контейнер одягаєш лише? Так краще шуби продаються ? Наче бурка ? 😅😅

Погоны у меня другие были и другого цвета
к рынку они отношения не имеют, не обхсс(обэп)
Для склеротиков - с пожара на Славянке 15 лет назад шубами не торгую
Погугли "пожар на славянском рынке"
Так шо по баношу с румуньськими ковбасками на гриле - ел и плакал, трескал и рыдал? Шо керосин за леи дорог та и гвинтокрыл далече
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Hotab
Удивительно, что вам приходится доказывать вроде бы вполне очевидные и понятные, даже тривиальные вещи.
И это не объяснишь "совковым" мышлением.

Действительно. Стать военным, чтобы никогда не воевать. А вместо себя ловить строителей.
Это очевидно.
В каком возрасте начинается маразм, подскажите пожалуйста

думаю на этот вопрос вам аргументированно ответит Детройд)))

Чувачок, ти знов мімо. Проходиш мімо.
Детройт приймав участь у бойових діях ще лейтенантом.
Коли в тебе тільки почали з'являтися вологі мрії про запасний аеродром в Європі.

Така думка, що за совдепу поступати у військовий виш, не маючи дуже непересічних батьків, аби Стать военным, чтобы никогда не воевать, могла прийти тільки отакому глупенькому Проходжому.
В якого що сержант, що прапорщик одне і теж саме.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 06 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:45

  Vadim_ написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Те кто покупает всё понимает и вообще не задают идиотских вопросов. Обычно тупые вопросы у кого нет денег.(( :shock:

Шо купили ? ?
Я купил ещё до войны, сегодня предлагаю недв. тем, кто решил детей отправить жить и учится в страны ЕС
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 гру, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:45

  Игорь Алексеевич написав:
  wild.tomcat написав:старожили форуму пам'ятають як іа років 10 тому тут переконував всіх (і як він бореться за це) що йому банки просто зобов'язані перерахувати валютні кредити чи то 8 чи то 5. "патаму што абязани". запишіть і це в анамнез .
Кто добивается, то тот достигает целей. Через суды Укрсиб подписал мировую. У банка было много нарушений при выдаче ипотеки. Но, а если ты из категории болванов, то тебе только и остаётся всем кланятся ниже пояса(( Ты один из категории раши, которые верят своему царьку и им запрещено судиться с банками и властью.


я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати. і взагалі, чемні люди, не віслюки, спілкуються з незнайомцями на ви.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати
Вот и сидите на попе ровно и следите))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 06 гру, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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