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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:49
Бетон написав:
По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Это наверно с мариупольцами и прочими "скадовцами-токмакцами" и мелитопольцами
Лично у меня с Днепра таких удравших нет.
Те что не вернулись 24 февраля в нашу Северную Иудею с работ в ЕС, прервав контракт - есть.
Но некоторые по окончанию контракта приехали
Жульё - то да, сдёрнуло с бабками, закрыв маетки и бросив "темы"
Но все и не всё бросили
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 06 гру, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:50
Игорь Алексеевич написав: wild.tomcat написав:
я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати
Вот и сидите на попе ровно и следите))
хто тут з нас иа? ))
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:50
АндрейМ написав: Wirująświatła написав:
Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?
Ой, да не обращайте внимания на эти цифры -- тут недавно (9 месяцев) Сам 30 тыщ озвучивал, а сегодня "внезапно" оказалось, что их 105...
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2
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:54
_hunter написав:
Ой, да не обращайте внимания на эти цифры -- тут недавно (9 месяцев) Сам 30 тыщ озвучивал, а сегодня "внезапно" оказалось, что их 105...
за время пути собачка могла подрасти
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:56
Наверно всего 1,2млн мужчин выехало вместе с многодетными и слепыми как флуй(плюс с диабетом, сердечники, гепатитники, поломанные нахрен в авариях и собранные на шплинтах), короче те которые после звездюлин в бусе и ВЛК исцеляющей за 15мин становятся идеальными убийцами бурятов противаКАБовыми лопатами Кулебы
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:05
барабашов написав:
Для склеротиков - с пожара на Славянке 15 лет назад шубами не торгую
Погугли "пожар на славянском рынке"
хорошо шо сгорели, шубы уже не в моде.
а костюм кота у вас есть из старых запасов? тут один форумчанин интересуется. Но шоб с хвостом! как положено.viewtopic.php?p=5795942#p5795942
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:23
*Турки с бородачами берут остатки Сирии... и пишут видео о том, как они сразу зажгут Кавказ... и зажгут... малой Кадыров в курсе... и Татарстан...
ЧТО С ИПЛОМ, ТРОН?! )))
А... типо все по плану... )))* (С)
_________________________________
Якщо це дійсно так, то цікаво було б знати хоч приблизно часовий інтервал - через місяць, рік, два.
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