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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11201112021120311204>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:49

  Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп

Это наверно с мариупольцами и прочими "скадовцами-токмакцами" и мелитопольцами
Лично у меня с Днепра таких удравших нет.
Те что не вернулись 24 февраля в нашу Северную Иудею с работ в ЕС, прервав контракт - есть.
Но некоторые по окончанию контракта приехали
Жульё - то да, сдёрнуло с бабками, закрыв маетки и бросив "темы"
Но все и не всё бросили
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 06 гру, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:50

  Игорь Алексеевич написав:
  wild.tomcat написав:я з категорії, що вважають, що віслючку варто б за сленгом слідкувати
Вот и сидите на попе ровно и следите))


хто тут з нас иа? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:50

  АндрейМ написав:
  Wirująświatła написав:
З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 млн чоловіків, — нардеп Скороход

Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою.
https://t.me/c/1307866449/69711


Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?

Ой, да не обращайте внимания на эти цифры -- тут недавно (9 месяцев) Сам 30 тыщ озвучивал, а сегодня "внезапно" оказалось, что их 105...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:54

  _hunter написав:Ой, да не обращайте внимания на эти цифры -- тут недавно (9 месяцев) Сам 30 тыщ озвучивал, а сегодня "внезапно" оказалось, что их 105...

за время пути собачка могла подрасти
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наверно всего 1,2млн мужчин выехало вместе с многодетными и слепыми как флуй(плюс с диабетом, сердечники, гепатитники, поломанные нахрен в авариях и собранные на шплинтах), короче те которые после звездюлин в бусе и ВЛК исцеляющей за 15мин становятся идеальными убийцами бурятов противаКАБовыми лопатами Кулебы
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:05

  барабашов написав:Для склеротиков - с пожара на Славянке 15 лет назад шубами не торгую
Погугли "пожар на славянском рынке"
хорошо шо сгорели, шубы уже не в моде.

а костюм кота у вас есть из старых запасов? тут один форумчанин интересуется. Но шоб с хвостом! как положено.
viewtopic.php?p=5795942#p5795942
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:23

*Турки с бородачами берут остатки Сирии... и пишут видео о том, как они сразу зажгут Кавказ... и зажгут... малой Кадыров в курсе... и Татарстан...

ЧТО С ИПЛОМ, ТРОН?! )))
А... типо все по плану... )))* (С)
_________________________________
Якщо це дійсно так, то цікаво було б знати хоч приблизно часовий інтервал - через місяць, рік, два.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:27

  detroytred написав:*Турки с бородачами берут остатки Сирии... и пишут видео о том, как они сразу зажгут Кавказ... и зажгут... малой Кадыров в курсе... и Татарстан...

ЧТО С ИПЛОМ, ТРОН?! )))
А... типо все по плану... )))* (С)
_________________________________
Якщо це дійсно так, то цікаво було б знати хоч приблизно часовий інтервал - через місяць, рік, два.


зачекайте трохи, так вже хочете все швидко знати. он про сирію ще 2 тижні тому теж ніхто ні сном ні духом.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:29

У Тернополі Миколая ТЦК запакували в бусик
https://t.me/oko18_channel/14060
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 21:35

извините что канал вражеский с 5й минуты

к сож. ничего нового сбежавший чивокуня это гос.переворот. Который крымчане и донбасс не приняли. получается янукович=Украина, нет Януковича нет Украины. С точки зрения диктатур может оно так и есть. По сути разошлись взгляды на права и свободы. Вот только один вопрос, министр рф сидит и обсуждает внутренние дела другого государства. Это как? По какому праву? Считаете власть Турчинова/Порошенко нелегитимной - разовите дип. и торговые отношения. Зачем лезть к соседу с оружием?

на 13й минуты поезло что то относительно вменяемое про причины войны.
про орешник с 21й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 гру, 2024 22:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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