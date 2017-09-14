Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп
Это наверно с мариупольцами и прочими "скадовцами-токмакцами" и мелитопольцами Лично у меня с Днепра таких удравших нет. Те что не вернулись 24 февраля в нашу Северную Иудею с работ в ЕС, прервав контракт - есть. Но некоторые по окончанию контракта приехали Жульё - то да, сдёрнуло с бабками, закрыв маетки и бросив "темы" Но все и не всё бросили
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 06 гру, 2024 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Незрозуміло яким чином така велика кількість громадян могла виїхати поза пунктами контролю, але найцікавіше - як депутатам відомо скільки людей виїхали нелегально, якщо виїзд поза пунктами контролю не фіксується?
Ой, да не обращайте внимания на эти цифры -- тут недавно (9 месяцев) Сам 30 тыщ озвучивал, а сегодня "внезапно" оказалось, что их 105...
Наверно всего 1,2млн мужчин выехало вместе с многодетными и слепыми как флуй(плюс с диабетом, сердечники, гепатитники, поломанные нахрен в авариях и собранные на шплинтах), короче те которые после звездюлин в бусе и ВЛК исцеляющей за 15мин становятся идеальными убийцами бурятов противаКАБовыми лопатами Кулебы
к сож. ничего нового сбежавший чивокуня это гос.переворот. Который крымчане и донбасс не приняли. получается янукович=Украина, нет Януковича нет Украины. С точки зрения диктатур может оно так и есть. По сути разошлись взгляды на права и свободы. Вот только один вопрос, министр рф сидит и обсуждает внутренние дела другого государства. Это как? По какому праву? Считаете власть Турчинова/Порошенко нелегитимной - разовите дип. и торговые отношения. Зачем лезть к соседу с оружием?
на 13й минуты поезло что то относительно вменяемое про причины войны. про орешник с 21й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 гру, 2024 22:04, всього редагувалось 1 раз.