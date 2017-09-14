Wirująświatła написав: Зачем лезть к соседу с оружием?
А ще зашкварніше про право націй згідно статуту ООН і тут же про Крим, Донбас -- начебто нації кримчан та донбасян.
там дальше типа все неправы одни мы правы. И на этом строится всё остальное. 22я минута "мы не начинали эту войну". Короче шизофрения. С такими идиотами шансы договориться равны нулю. . путин будет воевать до тех пор пока есть чем. Параллельная реальность.
в целом тут 2 варианта. Либо Запад включится в войну со всей мощью своего оружия и экономик, либо будут отдавать шизику одну территорию за другой. Если в 2014 ему было достаточно Д\ЛНР и Крым, в 2022 добавились Запорожская Херсонская в 2027 добавится вся левобережная Украина и т.д. Каким бы ни был договор рф заранее знает кто его нарушит для возобновления войны. К гадалке не ходи. Этот сценарий логически вытекает из бредагрустной лошади. Гегемония Запада, исконно русские земли и т.д. То есть чтобы устранить причину войны нужно отдать путину всё что он считает своим. И не факт что только Украину. Может он полмира считает своим как Гитлер. (или весь?).
и ещё 2 весёлые новости.
Число дезертиров в Украине может быть более 100 тысяч — это не так далеко от 160 тысяч военных, которых Киеву необходимо мобилизовать.
Агентство сообщает, что с 2022 года в Украине возбуждено около 96 тысяч уголовных дел в отношении военных, оставивших свои позиции. Большинство из них – в этом году. По некоторым делам о самоволке проходят до 20-30 обвиняемых.
Один из военных рассказал агентству, что украинские солдаты меньше боятся последствий, которыми грозят оставление поста или выступление против командира.
Эти изменения происходят на фоне жалоб солдат на то, что им приходится бороться с военной бюрократией, отмечает Bloomberg. Для перехода в другое подразделение требуется разрешение того самого командира, из-под начала которого хотят уйти.
Так, завжди. І повертався завжди. А лейтенант Шуба коли почне дивитись у військовий квиток і плакати від огиди за самого себе? Ти офіцерські погони за 10 років війни на ринок в контейнер одягаєш лише? Так краще шуби продаються ? Наче бурка ? 😅😅
Погоны у меня другие были и другого цвета к рынку они отношения не имеют, не обхсс(обэп) Для склеротиков - с пожара на Славянке 15 лет назад шубами не торгую Погугли "пожар на славянском рынке"
Лейтенант Шуба, смотри.. Мне в принципе все равно что там у тебя сгорело в контейнере в 15 году. Ты мне предлагаешь искать по форуму что ты делал после 15 года, чтобы тебе изменить позывной? Не, мне лень. Ну и если выяснится, что ты торговал женскими лифчиками и трусами, мне что, называть тебя лейтенант Кальзедон? Или лейтенант Понтолон? Давай ты останешься «Шубой»: И мы все уже привыкли, и ты хорошо откликаешься уже. 😅
барабашов написав:Hotab Определённо тебя должен пронюхать семинарист А потом покушать с тобой бульончика(как Лектер в «Ганнибале») Возможно у тебя глисты в костном мозге и там тоже он тебя понюхает
Определено 120-кг свинье базарной с корочкой лейтенанта запаса и ни дня не воевавшей с 2014 года , надо закрыть свой грязный рот в адрес погибших пилотов. Нашло чмо на чем тут стебаться и спекулировать.
У грудні планують підвищити податки на доходи фізичних осіб і військовий збір.
За підрахунками Гетманцева, це принесе бюджету 21 мільярд гривень цього року та 140 мільярдів наступного.
Економісти вважають, що підвищення ПДВ на 2% було б ефективнішим, ніж збільшення військового збору.
Підвищення ПДВ може принести 77 мільярдів гривень, тоді як військовий збір призведе до втрати до 40 мільярдів через необхідність підвищення зарплат бюджетникам.
Підвищення податків без покращення умов для бізнесу посилить тінізацію економіки. Частка тіньового сектору в Україні сягає 60-70% у деяких сферах. Зарплати в конвертах збільшились: у 2023 році бюджет втратив через це 115-230 мільярдів гривень.
Wirująświatła написав:2022 добавились Запорожская Херсонская в 2027 добавится вся левобережная Украина и т.д. Каким бы ни был договор рф заранее знает кто его нарушит для возобновления войны. К гадалке не ходи.
Головне нам армію не розпустити і кордони не відкрити до 2027р - а то потім фіг позбираєш по закордонах хоч третину війська
Wirująświatła написав:. Число дезертиров в Украине может быть более 100 тысяч — это не так далеко от 160 тысяч военных, которых Киеву необходимо мобилизовать.
Агентство сообщает, что с 2022 года в Украине возбуждено около 96 тысяч уголовных дел в отношении военных, оставивших свои позиции. Большинство из них – в этом году. По некоторым делам о самоволке проходят до 20-30 обвиняемых.
Один из военных рассказал агентству, что украинские солдаты меньше боятся последствий, которыми грозят оставление поста или выступление против командира.
Эти изменения происходят на фоне жалоб солдат на то, что им приходится бороться с военной бюрократией, отмечает Bloomberg. Для перехода в другое подразделение требуется разрешение того самого командира, из-под начала которого хотят уйти.
Та більше 200К(а може і всі 300К)
В мене купа знайомих сзчешників - і ще за жодного не чув, щоб його тягали/викликали в суд. (лише одного тцк забрало з дому, але... через 2, чи 3 тижні - він знову втік)
Ні, ну цікава ситуація - дивуються, що звільняються по догляду і т.п., дивуються, що багато йдуть в сзч - але ніхто не дивується тому, що людей "посадили" на довічне і навіть, не пропонують "світло в кінці тунелю"!
Hotab написав:Я тільки за! Все розігнати , а сформувати нормальні ЗСУ, куди люди будуть йти з бажанням на високу зарплату. І буде конкуренція. Але я так розумію ви не по це, так? Ви просто хочете обрізати виплати (пенсії, вік підняти ) , і сподіваєтесь, що хтось буде служити?
Так г/з та інші умови і до війни були більш ніж високими. Це для адекватних цивільних вони нецікаві. А 90% тих хто туди йшов - на цивілці могли розраховувати максимум на роботу охоронця-вантажника сутки-трое, причому десь на промці чи складах, максимум АТБ (в БЦ чи ТЦ таке з його невмінням спілкуватись з нормальними людьми та класовою ненавистю до більш успішних не протримається і місяця), тому що нічого робити не вміють та не хочуть. А тут 4-5 років безплатного навчання в "ВУЗі" для вступу до якого знання майже непотрібні, і зі старту $600-800/місяць, плюс житло, одяг та харчування. І пенсія в 45 в 3-4 рази вища середньої.
«Куди більше» визначається наявністю чи відсутністю конкурсу, а не обрАзами Кенделів)) Якщо неможливо укомплектувати збройні сили контрактниками , і не можуть скасувати строкову службу (хоча декларували років вже як 20 перехід) , то очевидно «недостатньо». Якщо лише в 2020 та 2021 звільнилось під сотню пілотів-офіцерів (кожний обійшовся державі у сотні тисяч доларів) , і у війну вступили з купою вакансій, і не тільки по пілотам, то мабуть «недостаньо». А твої кривляння «ВУЗ» в лапках, ЦА та інше- мені до лампади Сиди і далі тицяй скарги та скрипи зубами, ображений павлін)). Або вже наберись мужності і стань на лижі)