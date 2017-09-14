Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:00

detroytred написав: Wirująświatła написав: Зачем лезть к соседу с оружием? Зачем лезть к соседу с оружием?

А ще зашкварніше про право націй згідно статуту ООН і тут же про Крим, Донбас -- начебто нації кримчан та донбасян. А ще зашкварніше про право націй згідно статуту ООН і тут же про Крим, Донбас -- начебто нації кримчан та донбасян.





Агентство сообщает, что с 2022 года в Украине возбуждено около 96 тысяч уголовных дел в отношении военных, оставивших свои позиции. Большинство из них – в этом году. По некоторым делам о самоволке проходят до 20-30 обвиняемых.



Один из военных рассказал агентству, что украинские солдаты меньше боятся последствий, которыми грозят оставление поста или выступление против командира.



Эти изменения происходят на фоне жалоб солдат на то, что им приходится бороться с военной бюрократией, отмечает Bloomberg. Для перехода в другое подразделение требуется разрешение того самого командира, из-под начала которого хотят уйти.



https://www.bloomberg.com/news/articles ... heir-posts Число дезертиров в Украине может быть более 100 тысяч — это не так далеко от 160 тысяч военных, которых Киеву необходимо мобилизовать.Агентство сообщает, что с 2022 года в Украине возбуждено около 96 тысяч уголовных дел в отношении военных, оставивших свои позиции. Большинство из них – в этом году. По некоторым делам о самоволке проходят до 20-30 обвиняемых.Один из военных рассказал агентству, что украинские солдаты меньше боятся последствий, которыми грозят оставление поста или выступление против командира.Эти изменения происходят на фоне жалоб солдат на то, что им приходится бороться с военной бюрократией, отмечает Bloomberg. Для перехода в другое подразделение требуется разрешение того самого командира, из-под начала которого хотят уйти.





Цей банк відіграє ключову роль у забезпеченні надходження російського природного газу до ЄС.



Серед варіантів, які розглядаються на переговорах, — чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію «Газпромбанку», чи краще використовувати інші канали платежів.



▪️Санкції проти «Газпромбанку» США ввели 21 листопада 2024 року.



https://babel.ua/news/113367-bloomberg- ... zprombanku ЄС просить США помʼякшити санкції проти російського «Газпромбанку», пише Bloomberg.Цей банк відіграє ключову роль у забезпеченні надходження російського природного газу до ЄС.Серед варіантів, які розглядаються на переговорах, — чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію «Газпромбанку», чи краще використовувати інші канали платежів.▪️Санкції проти «Газпромбанку» США ввели 21 листопада 2024 року.

там дальше типа все неправы одни мы правы. И на этом строится всё остальное. 22я минута "мы не начинали эту войну". Короче шизофрения. С такими идиотами шансы договориться равны нулю.. путин будет воевать до тех пор пока есть чем. Параллельная реальность.в целом тут 2 варианта. Либо Запад включится в войну со всей мощью своего оружия и экономик, либо будут отдавать шизику одну территорию за другой. Если в 2014 ему было достаточно Д\ЛНР и Крым, в 2022 добавились Запорожская Херсонская в 2027 добавится вся левобережная Украина и т.д. Каким бы ни был договор рф заранее знает кто его нарушит для возобновления войны. К гадалке не ходи. Этот сценарий логически вытекает из бредагрустной лошади. Гегемония Запада, исконно русские земли и т.д. То есть чтобы устранить причину войны нужно отдать путину всё что он считает своим. И не факт что только Украину. Может он полмира считает своим как Гитлер. (или весь?).и ещё 2 весёлые новости.