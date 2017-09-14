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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11202112031120411205>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:31

  барабашов написав:
  Бетон написав:По меньшей мере, 1,2 млн мужчин нелегально уехали из Украины, — нардеп

Это наверно с мариупольцами и прочими "скадовцами-токмакцами" и мелитопольцами
Лично у меня с Днепра таких удравших нет.
Те что не вернулись 24 февраля в нашу Северную Иудею с работ в ЕС, прервав контракт - есть.
Но некоторые по окончанию контракта приехали
Жульё - то да, сдёрнуло с бабками, закрыв маетки и бросив "темы"
Но все и не всё бросили

Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся.

Вот кто бы мог подумать, что война для огромного количества людей горе, а для второго огромного количества - счастье.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:34

  Wirująświatła написав:
У грудні планують підвищити податки на доходи фізичних осіб і військовий збір.

За підрахунками Гетманцева, це принесе бюджету 21 мільярд гривень цього року та 140 мільярдів наступного.

Економісти вважають, що підвищення ПДВ на 2% було б ефективнішим, ніж збільшення військового збору.

Підвищення ПДВ може принести 77 мільярдів гривень, тоді як військовий збір призведе до втрати до 40 мільярдів через необхідність підвищення зарплат бюджетникам.

Підвищення податків без покращення умов для бізнесу посилить тінізацію економіки.
Частка тіньового сектору в Україні сягає 60-70% у деяких сферах.
Зарплати в конвертах збільшились: у 2023 році бюджет втратив через це 115-230 мільярдів гривень.

это уже не издевательство. это прямой геноцид
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:36

  Бетон написав:Вот кто бы мог подумать, что война для огромного количества людей горе, а для второго огромного количества - счастье.
счастье сдать своё жильё втридорога а самому жить в хостелах, общагах, спортзалах? ну хз. А зачем переселенцы арендовали дорогое жильё? У меня друг сдавал в одессе 3 квартиры, там цена обвалилась шото до 7-8 тыс за новострой с новым ремонтом/мебелью/техникой. То что до войны сдавалось па 10. И смешной цена держалась довольно долго (до 2024 точно) лишь потом начала по чуть чуть отрастать. Накуя было арендовать в коломыях довоенные сараи по 500 уе? В этой истории 2 дурака.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пока Сальвадор, легализовав биток, заработал 100% ВВП, Милей в Аргентине убирает министерства, в Украине умственно отсталые решают поднять налоги.
Зачем эти полумеры? просто поднимите налоги на 100% . и получите на 100% больше денег в бюджет.
не останавливайте себя
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:41

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Вот кто бы мог подумать, что война для огромного количества людей горе, а для второго огромного количества - счастье.
счастье сдать своё жильё втридорога а самому жить в хостелах, общагах, спортзалах? ну хз. А зачем переселенцы арендовали дорогое жильё? У меня друг сдавал в одессе 3 квартиры, там цена обвалилась шото до 7-8 тыс за новострой с новым ремонтом/мебелью/техникой. То что до войны сдавалось па 10. И смешной цена держалась довольно долго до 2024 точно лишь потом начала по чуть чуть отрастать. Накуя было арендовать в коломыях довоенные сараи по 500 уе? В этой истории 2 дурака.

вы уже подзабыли сколько стоили хаты в первый год войны). штука баксов.
какие спортзалы? европейцы расселяли в отели а потом в квартиры и дома.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:43

  Бетон написав:вы уже подзабыли сколько стоили хаты в первый год войны). штука баксов.
какие спортзалы? европейцы расселяли в отели а потом в квартиры и дома.
та ладно, какие отели? сразу в дворцы. Каждый немец просто мечтает чтобы на его налоги беженец с Украины жил в отеле.
https://www.youtube.com/shorts/q28zoCx- ... ture=share

а тут вообще интересно
если бы не DW я бы не поверил...
кому лень смотреть всё смотрите с 6й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 гру, 2024 01:05, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:52

  Hotab написав:Лейтенант Шуба, смотри..
Мне в принципе все равно что там у тебя сгорело в контейнере в 15 году.
Ты мне предлагаешь искать по форуму что ты делал после 15 года, чтобы тебе изменить позывной? Не, мне лень. Ну и если выяснится, что ты торговал женскими лифчиками и трусами, мне что, называть тебя лейтенант Кальзедон? Или лейтенант Понтолон?
Давай ты останешься «Шубой»: И мы все уже привыкли, и ты хорошо откликаешься уже. 😅

- лейтенант Шуба, ты почему не на войне?

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UA
Все уголовная романтика влечет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 01:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Она тебе, хартумскому ухулянту, жопу печёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 01:16

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:вы уже подзабыли сколько стоили хаты в первый год войны). штука баксов.
какие спортзалы? европейцы расселяли в отели а потом в квартиры и дома.
та ладно, какие отели? сразу в дворцы. Каждый немец просто мечтает чтобы на его налоги беженец с Украины жил в отеле.
https://www.youtube.com/shorts/q28zoCx- ... ture=share

а тут вообще интересно
если бы не DW я бы не поверил...
кому лень смотреть всё смотрите с 6й минуты

то фігня,
ось карта сільских сральніків і карта виборців піса 1:1
flyman
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