|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 07 гру, 2024 01:20
барабашов написав:
Она тебе, хартумскому ухулянту, жопу печёт
Якщо барабашов в пʼятницю опівночі заговорив за «жопи», значить пʼяний з мужиками в сауні. І в кінці пʼєси це «ружжо» вистрілить.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13732
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 2292 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|76770
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|247207
|
|
|6076
|883651
|
|