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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11202112031120411205

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 01:20

  барабашов написав:Она тебе, хартумскому ухулянту, жопу печёт


Якщо барабашов в пʼятницю опівночі заговорив за «жопи», значить пʼяний з мужиками в сауні. І в кінці пʼєси це «ружжо» вистрілить. :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 09:10

  detroytred написав:Можна лише додати, що всл будуть двома руками за те, щоб не було ні ранньої пенсії, ні пільг, ні грошового забезпечення, пайків.
А одразу --- заробітна платня. Одразу за кожен місяць. Лише заробітна платня.
Тільки нюанс))) --- відповідна, щоб хтось пішов на цю "роботу".

І не треба отієї солідарної пенсії (яку не перераховують), ні пільг (які обнуляють), ні пайкових (які призупинили навіки), ні речових, ні відпускних, ні квартири (яку сам собі купиш, ніж отримаєш хрін коли і хрін де).
На місці повний розрахунок і баста.


ну так в нас й бесплатна медицина також є. давайте її скасуємо і добавим мені зп )))
ті хто йшли в армію раніше на контракт і так розуміли що то все тільки на бумажці.
розраховували тільки на зп та пенсію.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 09:26

  tester7336 написав: давайте її скасуємо і добавим мені зп )))

Скасовуйте, додавайте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся.
Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.

Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 09:38

  BIGor написав:
  Бетон написав:Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся.
Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.

Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс.

Та он тупо методчику цитирует, знакомые нарративы, западенцы все плохие, власть плохая, зрада зрадонька. путен придёт порядок наведет, спасёт восточных от западных угнетателей. Или сам бот, или покусали.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 09:56

  BIGor написав:
  Бетон написав:Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся.
Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.

Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс.

Якщо якісь подібні випадки були, то це швидше одиничні ніж "весь запад". Виїхала маленька частина, а з них таких хто мав і хотів що здавати і був попит на аренду, то взагалі мізер-мізерний. Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду. Багато хто навпаки несе витрати на утримання в надії на краще. А один знайомий +70 р. нещодавно приїхав з ФРН, продав дві квартири в обл. центрах, а в особняку ще його невиїздний зять залишився. Багато житла, особливо по селах, стоїть пусткою, ще хіба родичі забігають пригледіти маєтки.
А якщо хтось щось заробив, то таке було і до війни, може зараз поєднались бажання безпеки і бажання заробити.
Все ж таки більше на виплатах в ЄС не з ЗУ опинились. Навіть зараз ще доїжджають біженці зі Сходу, які якийсь час перебували на ЗУ, в ЄС.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 10:13

  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.

Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь


від кого мене боронила СА? га?
СА була армієї країни окупанта, нагадати?
Фінлянція, Естонія, Литва, Латвія, Польша, Німеччина,Чехія,Угорщина, Болгарія, Австрія, Афганістан, Ангола, Куба,Вьетнам, Корея +Африка

В 1960–1980-е гг. советские военные специалисты присутствовали в таких африканских странах, как Египет, Алжир, Мозамбик, Сомали, Эфиопия, Ангола, Зимбабве, Руанду, Чад, Конго, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Гвинея и Мали.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 07 гру, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 10:19

Ой+ Залежить від оточення. Весною 2022 виїхало 20% моїх знайомих. І буквально всі з них здали житло, коли дізналися, що ціни на аренду виросли в 3-4 рази. На зараз виїхало 70% знайомих, а здають жило десь 1/3 з них, за цінами менше х1,5 від довоєнної далеко не всі хочуть здавати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Я купил ещё до войны, сегодня предлагаю недв. тем, кто решил детей отправить жить и учится в страны ЕС


окрім, як у вас, інших варіантів у покупців не існує,
чи ви скидаєте неліквід

не дуже розуміюсь на теме "нерухомість за кордоном", кажуть, що Болгарія -дуже совкова страна (менталітет болгар совковий, і не тільки у тих кому 50+, і вони встигли бути в піонерах). На заправці ( кафе) не дивно побачити "стікер з путіним" (я слежу за твоєй работой).Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 11:04

  flyman написав:ось карта сільских сральніків і карта виборців піса 1:1


Давно вже помічено, хто голосував за проєвропейських кандидатів в Україні в масі жили на території Речі Постолитій.
Всі інші за януковоща та ін. сволоту.

Феномен Зелі був проти всіх, набридли старі обличчя.
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