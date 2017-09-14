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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 гру, 2024 09:56
BIGor написав: Бетон написав:
Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше
, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся.
Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.
Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс.
Якщо якісь подібні випадки були, то це швидше одиничні ніж "весь запад". Виїхала маленька частина, а з них таких хто мав і хотів що здавати і був попит на аренду, то взагалі мізер-мізерний. Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду. Багато хто навпаки несе витрати на утримання в надії на краще. А один знайомий +70 р. нещодавно приїхав з ФРН, продав дві квартири в обл. центрах, а в особняку ще його невиїздний зять залишився. Багато житла, особливо по селах, стоїть пусткою, ще хіба родичі забігають пригледіти маєтки.
А якщо хтось щось заробив, то таке було і до війни, може зараз поєднались бажання безпеки і бажання заробити.
Все ж таки більше на виплатах в ЄС не з ЗУ опинились. Навіть зараз ще доїжджають біженці зі Сходу, які якийсь час перебували на ЗУ, в ЄС.
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Ой+
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Додано: Суб 07 гру, 2024 10:13
Vadim_ написав: prodigy написав:
Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ
.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ
і боронять наше життя кожної години.
Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь
від кого мене боронила СА? га?
СА була армієї країни окупанта, нагадати?
Фінлянція, Естонія, Литва, Латвія, Польша, Німеччина,Чехія,Угорщина, Болгарія, Австрія, Афганістан, Ангола, Куба,Вьетнам, Корея +Африка
В 1960–1980-е гг. советские военные специалисты присутствовали в таких африканских странах, как Египет, Алжир, Мозамбик, Сомали, Эфиопия, Ангола, Зимбабве, Руанду, Чад, Конго, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Гвинея и Мали.
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 07 гру, 2024 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 10:19
Ой+ Залежить від оточення. Весною 2022 виїхало 20% моїх знайомих. І буквально всі з них здали житло, коли дізналися, що ціни на аренду виросли в 3-4 рази. На зараз виїхало 70% знайомих, а здають жило десь 1/3 з них, за цінами менше х1,5 від довоєнної далеко не всі хочуть здавати.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 10:23
Игорь Алексеевич написав:
Я купил ещё до войны, сегодня предлагаю недв. тем, кто решил детей отправить жить и учится в страны ЕС
окрім, як у вас, інших варіантів у покупців не існує,
чи ви скидаєте неліквід
не дуже розуміюсь на теме "нерухомість за кордоном", кажуть, що Болгарія -дуже совкова страна (менталітет болгар совковий, і не тільки у тих кому 50+, і вони встигли бути в піонерах). На заправці ( кафе) не дивно побачити "стікер з путіним" (я слежу за твоєй работой).Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії
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Додано: Суб 07 гру, 2024 11:05
Ой+ написав:
Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду.
как можно сдать свою квартиру? а вещи куда? (одежда, постель, посуда) ладно если есть тёплый гараж где они не отсыреют и не покроются плесенью. Кроме того ремонты "для себя" и в "аренду" слегка разные. Для аренды не покупают дорогих штор, паркеты/натуральный ламинат. Потому что убивается всё наравне с более дешевыми материалами. А цена аренды не позволяет всё это обновить. Ну и сказки про заоблачные цены на ЗУ. Откуда у переселенцев заоблачные деньги? Читаю чаты переселенцев (в 2022 помогал им одеждой, посудой) там любые скидки обсуждаются, где носки/трусы дешевле. Где сдают квартиру подешевле. Ни одного сообщения где купить золото/бриллианты или авто премиум сегмента.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 11:10
prodigy
що Болгарія -дуже совкова страна (менталітет болгар совковий
Так а нерухомістю там «займається» хто? Чоловʼяга під 60, який закидає 40-50 річним, що вони «совок». Це десь взагалі підлягаю усвідомленню? Я думаю після курсу 37.5(може і 37.2) питань до персонажа не має бути.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 11:41
wild.tomcat написав:
та і не відповідайте, біда яка ...
і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом
? коли він мав це зробити? якщо наразі чинний президент байден? президентом він стане після 20 січня, а може і не стати, хоча шанс мізерний. і лише після цього ви зможете наводити трампа як приклад президента, що не виконав якусь обіцянку. а до цього моменту - це банальні брехня і наклеп.
зрозуміло, що відповідати за свої слова - це не про вас. "аналітичні здібності і 2 вищі освіти" (с)
так трамп вже був президентом. можна по тому строку дивитися чи виконує свої обіцянки.
хіба ні?
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Додано: Суб 07 гру, 2024 12:06
tester7336 написав:
так трамп вже був президентом. можна по тому строку дивитися чи виконує свої обіцянки.
хіба ні?
Минулого разу він активно почав виконувати обіцянки, а потім оточення "загальмувало" його. Прям як наш преЗЕдент теж пробував подивитись в очі і домовитись, але нічого не вийшло...
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Додано: Суб 07 гру, 2024 12:09
Hotab написав:
Якщо лише в 2020 та 2021 звільнилось під сотню пілотів-офіцерів (кожний обійшовся державі у сотні тисяч доларів) , і у війну вступили з купою вакансій, і не тільки по пілотам, то мабуть «недостаньо».
потому что населению что рассказывали?
про то что нужно увеличивать зп военным или про то что достаточно перестать стрелять?
так что то что мы имеем сегодня - логичное последствие всех 30 лет (Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле)
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Додано: Суб 07 гру, 2024 12:16
detroytred написав: tester7336 написав:
давайте її скасуємо і добавим мені зп )))
Скасовуйте, додавайте.
ну так і ви скасовуйте бонуси вс і додавайте
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