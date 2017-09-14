Додано: Суб 07 гру, 2024 09:56

BIGor написав: Бетон написав: Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился в польше, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся. Знакомые с запада Украины, села возле самой границы, с которыми я познакомился, сказали что весь запад нашей страны сдал в три дорога свое жилье переселенцам, а сами здриснули на выплаты по Европе. Многие из них подняли не один десяток тысяч уе. Плюс недвига сдаётся. Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.



Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс. Щось якость не вяжеться історія, в Польщі виплат не було (якісь умовні 400 зл. перші 3 місяця не рахуєм), безкоштовне житло було - але по селах на початку війни, та і житла у всього "Запада" не у всіх є, щоб його здавати.Більше того, в ЄС вищі податки ніж в Україні - тому податків платиш набагато більше, благо це вирівнюється вищими зарплатами. Де тут "подньялі десьятки тисяч кує" я не знаю. Схоже на вброс.

Якщо якісь подібні випадки були, то це швидше одиничні ніж "весь запад". Виїхала маленька частина, а з них таких хто мав і хотів що здавати і був попит на аренду, то взагалі мізер-мізерний. Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду. Багато хто навпаки несе витрати на утримання в надії на краще. А один знайомий +70 р. нещодавно приїхав з ФРН, продав дві квартири в обл. центрах, а в особняку ще його невиїздний зять залишився. Багато житла, особливо по селах, стоїть пусткою, ще хіба родичі забігають пригледіти маєтки.А якщо хтось щось заробив, то таке було і до війни, може зараз поєднались бажання безпеки і бажання заробити.Все ж таки більше на виплатах в ЄС не з ЗУ опинились. Навіть зараз ще доїжджають біженці зі Сходу, які якийсь час перебували на ЗУ, в ЄС.