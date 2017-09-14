RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11203112041120511206

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:20

  Wirująświatła написав:
  Ой+ написав:Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду.
как можно сдать свою квартиру? а вещи куда? (одежда, постель, посуда) ладно если есть тёплый гараж где они не отсыреют и не покроются плесенью. Кроме того ремонты "для себя" и в "аренду" слегка разные. Для аренды не покупают дорогих штор, паркеты/натуральный ламинат. Потому что убивается всё наравне с более дешевыми материалами. А цена аренды не позволяет всё это обновить. Ну и сказки про заоблачные цены на ЗУ. Откуда у переселенцев заоблачные деньги? Читаю чаты переселенцев (в 2022 помогал им одеждой, посудой) там любые скидки обсуждаются, где носки/трусы дешевле. Где сдают квартиру подешевле. Ни одного сообщения где купить золото/бриллианты или авто премиум сегмента.

Вещи -- с собой. Посуда -- часть забрать, часть раздать друзьям\знакомым.
Так а альтернатива-то какая? -- продавать? -- с дисконтом? :shock:
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...
_hunter
 
Повідомлень: 8749
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:22

  Wirująświatła написав:У Тернополі Миколая ТЦК запакували в бусик
https://t.me/oko18_channel/14060

В сучасних казках, замість Бармалея та разбійників ТЦК та НПУ.
UA
 
Повідомлень: 9134
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1869 раз.
Подякували: 2300 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:26


«Співставні з російськими». Уже немає сенсу засекречувати втрати України — військовий експерт
3 грудня, 12:13
327771

...

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.

17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vtrati ... 71275.html



Загалом згоден із Зе...
Навіть недовге знайомство з суч.тактикою москвинів цього літа, моторошна ситуація, коли вони шлють одного свого вперед, на нас, де ризик смерті для нього під 100%, а самі йдуть шеренгою позаду за півсотні метрів -- таке в голову не вкладається. Як і групи з двох, що лізуть на смерть, і здохнуть, але не відступлять і не здадуться (і чому? 🤔).
От не уявляю аби у нас когось вибрали на роль смертника і отак послали.
І в 2022 не було, і навіть зараз, коли в одній точці може відбиватись десятка+ зовсім різних й незнайомих наших (і це може бути зібрано аж із пари бригад і ще й НГУ 😳🙀😱).

І евак у нас є.
Поранених з нуля таки вивозять.
Хоча сумно бачити як багато MaxxPro вже втрачені, і як мало вже лишилось.
Але і союзники їх нам не пожаліли, і ми цінуємо людей більше, аніж метал.

Аби у нас втрати були співставні -- то це, хіба-що, якщо у них суттєво більша техн.перевага? 🤔 Але хіба фронт міг би так довго повільно сунутись, якби вони мали і техн.перевагу і смертників?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:57

  UA написав:
  Wirująświatła написав:У Тернополі Миколая ТЦК запакували в бусик
https://t.me/oko18_channel/14060

В сучасних казках, замість Бармалея та разбійників ТЦК та НПУ.

ВЛК
Зображення
по 4 пальца на руке? годен!
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26127
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11203112041120511206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76775
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 883904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13143)
07.12.2024 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.