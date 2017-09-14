Wirująświatła написав:как можно сдать свою квартиру? а вещи куда? (одежда, постель, посуда) ладно если есть тёплый гараж где они не отсыреют и не покроются плесенью. Кроме того ремонты "для себя" и в "аренду" слегка разные. Для аренды не покупают дорогих штор, паркеты/натуральный ламинат. Потому что убивается всё наравне с более дешевыми материалами. А цена аренды не позволяет всё это обновить. Ну и сказки про заоблачные цены на ЗУ. Откуда у переселенцев заоблачные деньги? Читаю чаты переселенцев (в 2022 помогал им одеждой, посудой) там любые скидки обсуждаются, где носки/трусы дешевле. Где сдают квартиру подешевле. Ни одного сообщения где купить золото/бриллианты или авто премиум сегмента.
Вещи -- с собой. Посуда -- часть забрать, часть раздать друзьям\знакомым.
Так а альтернатива-то какая? -- продавать? -- с дисконтом?
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...