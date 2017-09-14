Додано: Суб 07 гру, 2024 12:26



«Співставні з російськими». Уже немає сенсу засекречувати втрати України — військовий експерт

3 грудня, 12:13

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Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими.



У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.



17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.



https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vtrati ... 71275.html

«Співставні з російськими». Уже немає сенсу засекречувати втрати України — військовий експерт3 грудня, 12:13327771...Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими.У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.

Загалом згоден із Зе...Навіть недовге знайомство з суч.тактикою москвинів цього літа, моторошна ситуація, коли вони шлють одного свого вперед, на нас, де ризик смерті для нього під 100%, а самі йдуть шеренгою позаду за півсотні метрів -- таке в голову не вкладається. Як і групи з двох, що лізуть на смерть, і здохнуть, але не відступлять і не здадуться (і чому? 🤔).От не уявляю аби у нас когось вибрали на роль смертника і отак послали.І в 2022 не було, і навіть зараз, коли в одній точці може відбиватись десятка+ зовсім різних й незнайомих наших (і це може бути зібрано аж із пари бригад і ще й НГУ 😳🙀😱).І евак у нас є.Поранених з нуля таки вивозять.Хоча сумно бачити як багато MaxxPro вже втрачені, і як мало вже лишилось.Але і союзники їх нам не пожаліли, і ми цінуємо людей більше, аніж метал.Аби у нас втрати були співставні -- то це, хіба-що, якщо у них суттєво більша техн.перевага? 🤔 Але хіба фронт міг би так довго повільно сунутись, якби вони мали і техн.перевагу і смертників?