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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1120411205112061120711208>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:20

  Wirująświatła написав:
  Ой+ написав:Я, наприклад, з великого числа виїхавших не знаю хто ще і здає в оренду.
как можно сдать свою квартиру? а вещи куда? (одежда, постель, посуда) ладно если есть тёплый гараж где они не отсыреют и не покроются плесенью. Кроме того ремонты "для себя" и в "аренду" слегка разные. Для аренды не покупают дорогих штор, паркеты/натуральный ламинат. Потому что убивается всё наравне с более дешевыми материалами. А цена аренды не позволяет всё это обновить. Ну и сказки про заоблачные цены на ЗУ. Откуда у переселенцев заоблачные деньги? Читаю чаты переселенцев (в 2022 помогал им одеждой, посудой) там любые скидки обсуждаются, где носки/трусы дешевле. Где сдают квартиру подешевле. Ни одного сообщения где купить золото/бриллианты или авто премиум сегмента.

Вещи -- с собой. Посуда -- часть забрать, часть раздать друзьям\знакомым.
Так а альтернатива-то какая? -- продавать? -- с дисконтом? :shock:
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 12:26


«Співставні з російськими». Уже немає сенсу засекречувати втрати України — військовий експерт
3 грудня, 12:13
327771

...

Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.

17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vtrati ... 71275.html



Загалом згоден із Зе...
Навіть недовге знайомство з суч.тактикою москвинів цього літа, моторошна ситуація, коли вони шлють одного свого вперед, на нас, де ризик смерті для нього під 100%, а самі йдуть шеренгою позаду за півсотні метрів -- таке в голову не вкладається. Як і групи з двох, що лізуть на смерть, і здохнуть, але не відступлять і не здадуться (і чому? 🤔).
От не уявляю аби у нас когось вибрали на роль смертника і отак послали.
І в 2022 не було, і навіть зараз, коли в одній точці може відбиватись десятка+ зовсім різних й незнайомих наших (і це може бути зібрано аж із пари бригад і ще й НГУ 😳🙀😱).

І евак у нас є.
Поранених з нуля таки вивозять.
Хоча сумно бачити як багато MaxxPro вже втрачені, і як мало вже лишилось.
Але і союзники їх нам не пожаліли, і ми цінуємо людей більше, аніж метал.

Аби у нас втрати були співставні -- то це, хіба-що, якщо у них суттєво більша техн.перевага? 🤔 Але хіба фронт міг би так довго повільно сунутись, якби вони мали і техн.перевагу і смертників?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:13

  tester7336 написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав: давайте її скасуємо і добавим мені зп )))

Скасовуйте, додавайте.


ну так і ви скасовуйте бонуси вс і додавайте

Від кого пролунало нерозуміння чому такі пільги, пенсії в когось (у всл)?
(Не в себе, а в когось інших.)

І хто визначає так?
(Всл самі собі чи цивільні їм?)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:26

‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ

Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.

У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:44

  Wirująświatła написав:
‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ

Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.

У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.


Віталіна, середня ЗП в Україні - це таке примарне значення

Багато грошей в сірій та чорній зони опадаткування

Наприклад, в місцевому Brocard'і в Hollywood'і минулої п"ятниці та суботи було багато покупців.
Так і не скажешь, що погано живемо. Деякі оту середню ЗП залишили
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зелена пліснява таки дотиснула чернігівське самоврядування
Призначенні з Банкової блокують роботу законообраної міськради, яку обрали громадяни міста

Раніше, по бєспрєдєлу, відсторонили законообранного міського голову Атрошенка

Зараз, дотиснули, в.о. міського голови Ломако, він же секретар міськради.
Він написав заяву

Це називається - об"єднання по-зеленому
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Від кого пролунало нерозуміння чому такі пільги, пенсії в когось (у всл)?
(Не в себе, а в когось інших.)
чомусь у шахтарів не виникає питання що шахтар в лаві та бухгалтер в шахтному управлінні мають різні пільги та строк виходу на пенсію. Як ще пояснити...Не воював - нічим не відрізняєшся від цивільного у підсумку "трудового шляху"
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:56

  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
  prodigy написав:Сьогодні свято (крім Миколая) -
День Збройних сил України - ми відзначаємо щорічно 6 грудня. Це професійне свято всіх військовослужбовців, які служать чи раніше служили в ЗСУ.
мої щирі вітання всім (чоловікам і жінкам) які служили і служать в ЗСУ і боронять наше життя кожної години.

Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь


від кого мене боронила СА? га?
СА була армієї країни окупанта, нагадати?
......

Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?
Или спасибо Солонину, просветил?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:00

  d44 написав:Не воював - нічим не відрізняєшся від цивільного у підсумку "трудового шляху"

Мабуть в -надцятий раз позначу -- за "воював" сплата, пільги, забезпечення, вислуга (тобто і нарахування пенсії) ОКРЕМО.
ТОБТО зовсім не так, як тим, хто ніс вслужбу у час або місцях, де не ведуться бойові дії.
Точно так само, як між тими, хто безпосередньо в шахті в забої, і хто ні.

Це факт.
Який ви або визнаєте-бачите, або свідомо ігноруєте.
Він не потребує пояснень.
Він є -- різні підходи до "воював" всл і всл "не воював".
_______________________________
До речі, найкраще стосовно "трудового шляху" пояснить відповідь на питання: чому нема бажаючих на суто небойові посади в тилу (від кухарів до механіків)?
Яка різниця де борща варити або авто ремонтувати у війську чи на цивільних кафе або сто?
(звісно розглядати з урахуванням гарантій, що на фронт не відправлять).

Чи все ж таки є різниця?))
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 07 гру, 2024 14:32, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:01

  tester7336 написав:
  Hotab написав:
Якщо лише в 2020 та 2021 звільнилось під сотню пілотів-офіцерів (кожний обійшовся державі у сотні тисяч доларів) , і у війну вступили з купою вакансій, і не тільки по пілотам, то мабуть «недостаньо».


потому что населению что рассказывали?
про то что нужно увеличивать зп военным или про то что достаточно перестать стрелять?
так что то что мы имеем сегодня - логичное последствие всех 30 лет (Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле)

Так и сегодня здесь высказываются против ранних и больших пенсий военным.
ЛАД
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