‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ
Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.
У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. Но с последней фразой не спорю. Так же и в Германии - цены на многие продукты заметно выше, но по сравнению с зарплатами...
prodigy написав:Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії
Румыния лучше не спорю. Но в Болгарии цены на недвиж. ниже. Там пенс Хотаб без мозгов пишет кто за недв. будет следить? Во первых сейчас многие покупаю недв. для себя и уматывают из страны, особенно у кого детям 16+, что бы не пошли дети потом в окопы. Во вторых кто покупает там недвигу, то он с лопатой как Хотаб не работает, обычно есть дист. работа или если чел. с мозгами можно открыть своё дело. В третьих, если решили сдавать, то это инвест. для тех кто хочет сохранить и приумножить свой капитал не за счёт сдачи в аренду, а за счёт увелич. стоимости кв.м. Но и в четвёртых, если решили сдавать, то в каждом ЖК уже давно есть услуги по сдаче, уборке и обсл. данных кв. Можно получать за аренду не находясь в Болгарии. Можно просто сравнить ЖК и условия проживания в Болгарии и в том же Киеве. Цены одинаковые на недвигу, но в Болгарии практич. в каждом ЖК есть на терр. несколько бассейов, как открытые, так и закрытые, сауна, трен. залы, зоны барбекю и в 100-200м. море. Да и климат намного лучше Киевского и главное нет бахов и тревог. А такие как пенсы Хотабы и им подобные чудаки из 60-х они ещё далеки от бизнеса недв., т.к. сами живут в совдеповских бараках и только мечтают про совр. кв. У них в головах картошка мешками и лук сетками в берлогу на зиму. И бегают до сих пор по банкам, что бы на 5 коп. дешевле купить 100дол. и под подушку на чёрный день.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 2 разів.
В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ
Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.
У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. Но с последней фразой не спорю. Так же и в Германии - цены на многие продукты заметно выше, но по сравнению с зарплатами...
Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
На заборе тоже пишут. По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения. Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".
На заборе тоже пишут. По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения. Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".
Т.е. слова мэра -- прям железный аргумент, а fakty -- конечно же врут? Опять же: это статиски _только_ Львова. -- не допускаете, что посмотрев на рост цен -- народ мог решить поискать что-то подешевле за городом/в других городах?
Игорь Алексеевич написав:А такие как пенсы Хотабы и им подобные чудаки из 60-х они ещё далеки от бизнеса недв., т.к. сами живут в совдеповских бараках и только мечтают про совр. кв. У них в головах картошка мешками и лук сетками в берлогу на зиму.
По тебе старина Фройд просто плачет, ты свои комплексы вытаскиваешь на обозрение в каждом сообщении
Ещё постоянно пишешь, какой ты раньше был рысак ) А сейчас ты старая, больная кляча с диабетом