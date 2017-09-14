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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11205112061120711208>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:04

  _hunter написав:.............
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...

Насчёт "заоблачных", может и преувеличение, но и рост был не "по проценту-два-пять в месяц", цены выросли практически сразу и сильно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:20

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...

Насчёт "заоблачных", может и преувеличение, но и рост был не "по проценту-два-пять в месяц", цены выросли практически сразу и сильно.

Выросли на неразберихе первых недель. К лету -- упали.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022052 ... aly-cziny/
Потом начали ползти вверх по проценту-два-пять в месяц.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:23

  Wirująświatła написав:
‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ

Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.

У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.


Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
Но с последней фразой не спорю.
Так же и в Германии - цены на многие продукты заметно выше, но по сравнению с зарплатами...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії
Румыния лучше не спорю. Но в Болгарии цены на недвиж. ниже. Там пенс Хотаб без мозгов пишет кто за недв. будет следить?
Во первых сейчас многие покупаю недв. для себя и уматывают из страны, особенно у кого детям 16+, что бы не пошли дети потом в окопы.
Во вторых кто покупает там недвигу, то он с лопатой как Хотаб не работает, обычно есть дист. работа или если чел. с мозгами можно открыть своё дело.
В третьих, если решили сдавать, то это инвест. для тех кто хочет сохранить и приумножить свой капитал не за счёт сдачи в аренду, а за счёт увелич. стоимости кв.м.
Но и в четвёртых, если решили сдавать, то в каждом ЖК уже давно есть услуги по сдаче, уборке и обсл. данных кв. Можно получать за аренду не находясь в Болгарии.
Можно просто сравнить ЖК и условия проживания в Болгарии и в том же Киеве. Цены одинаковые на недвигу, но в Болгарии практич. в каждом ЖК есть на терр. несколько бассейов, как открытые, так и закрытые, сауна, трен. залы, зоны барбекю и в 100-200м. море. Да и климат намного лучше Киевского и главное нет бахов и тревог.
А такие как пенсы Хотабы и им подобные чудаки из 60-х они ещё далеки от бизнеса недв., т.к. сами живут в совдеповских бараках и только мечтают про совр. кв. У них в головах картошка мешками и лук сетками в берлогу на зиму. :P
И бегают до сих пор по банкам, что бы на 5 коп. дешевле купить 100дол. и под подушку на чёрный день. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:34

  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:37

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
‼Ціни на продукти в Україні та Польщі майже однакові, але реальна їхня доступність значно відрізняється, — ЗМІ

Наприклад, літр молока в Польщі коштує 40 грн, а в Україні — 59 грн, проте середня зарплата в Польщі становить близько 78 110 грн, тоді як в Україні — лише 22 000 грн.

У підсумку, харчування в Польщі обходиться на 3,8% дорожче, але з урахуванням зарплат, продукти для поляків значно доступніші.


Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
Но с последней фразой не спорю.
Так же и в Германии - цены на многие продукты заметно выше, но по сравнению с зарплатами...

Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали... :roll:

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
А про "заоблачные деньги" никто и не говорит. Говорят про рост -- по проценту-два-пять в месяц -- да за три года -- вот уже Львов на равне со столицей хаты сдает...

Насчёт "заоблачных", может и преувеличение, но и рост был не "по проценту-два-пять в месяц", цены выросли практически сразу и сильно.

Выросли на неразберихе первых недель. К лету -- упали.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022052 ... aly-cziny/
Потом начали ползти вверх по проценту-два-пять в месяц.

На заборе тоже пишут.
По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения.
Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:42

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Насчёт "заоблачных", может и преувеличение, но и рост был не "по проценту-два-пять в месяц", цены выросли практически сразу и сильно.

Выросли на неразберихе первых недель. К лету -- упали.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022052 ... aly-cziny/
Потом начали ползти вверх по проценту-два-пять в месяц.

На заборе тоже пишут.
По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения.
Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".

Т.е. слова мэра -- прям железный аргумент, а fakty -- конечно же врут? :roll:
Опять же: это статиски _только_ Львова. -- не допускаете, что посмотрев на рост цен -- народ мог решить поискать что-то подешевле за городом/в других городах? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:42

  Игорь Алексеевич написав:А такие как пенсы Хотабы и им подобные чудаки из 60-х они ещё далеки от бизнеса недв., т.к. сами живут в совдеповских бараках и только мечтают про совр. кв. У них в головах картошка мешками и лук сетками в берлогу на зиму. :P

По тебе старина Фройд просто плачет, ты свои комплексы вытаскиваешь на обозрение в каждом сообщении

Ещё постоянно пишешь, какой ты раньше был рысак )
А сейчас ты старая, больная кляча с диабетом
pesikot
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