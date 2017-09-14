Додано: Суб 07 гру, 2024 14:30

prodigy написав: Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії Румунія-країна більш приваблива. Кажуть знайомі, хто за 3 роки пожив і в Румунії і в Болгарії

Румыния лучше не спорю. Но в Болгарии цены на недвиж. ниже. Там пенс Хотаб без мозгов пишет кто за недв. будет следить?Во первых сейчас многие покупаю недв. для себя и уматывают из страны, особенно у кого детям 16+, что бы не пошли дети потом в окопы.Во вторых кто покупает там недвигу, то он с лопатой как Хотаб не работает, обычно есть дист. работа или если чел. с мозгами можно открыть своё дело.В третьих, если решили сдавать, то это инвест. для тех кто хочет сохранить и приумножить свой капитал не за счёт сдачи в аренду, а за счёт увелич. стоимости кв.м.Но и в четвёртых, если решили сдавать, то в каждом ЖК уже давно есть услуги по сдаче, уборке и обсл. данных кв. Можно получать за аренду не находясь в Болгарии.Можно просто сравнить ЖК и условия проживания в Болгарии и в том же Киеве. Цены одинаковые на недвигу, но в Болгарии практич. в каждом ЖК есть на терр. несколько бассейов, как открытые, так и закрытые, сауна, трен. залы, зоны барбекю и в 100-200м. море. Да и климат намного лучше Киевского и главное нет бахов и тревог.А такие как пенсы Хотабы и им подобные чудаки из 60-х они ещё далеки от бизнеса недв., т.к. сами живут в совдеповских бараках и только мечтают про совр. кв. У них в головах картошка мешками и лук сетками в берлогу на зиму.И бегают до сих пор по банкам, что бы на 5 коп. дешевле купить 100дол. и под подушку на чёрный день.