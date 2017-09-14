fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Что-то мне смешно )))
Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты ) Типа, как в Ялте )))