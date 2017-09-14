fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Что-то мне смешно )))
Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты ) Типа, как в Ялте )))
59 или 50грн молоко нет разницы в этих 9грн. Человеу хотел сказать, что существенно подорожало за месяц. Трамп сказал остановит войну за 24 часа. Но так часто говорят, если имеют ввиду про быстроту работы. Многие прекрасно поняли его слова и что они обозначали. Он имел ввиду, что после прихода в Власти этот вопрос у него №1 и он его будет быстро решать. Но работники из комсомола 70-х этого не понимают. Они привыкли работать тогда и сейчас строго по дня, часам и минутам пятилетки