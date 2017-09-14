RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11205112061120711208

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:44

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE
Вы что? Здесь привыкли к точности, копейка к копейки. :P Где именно точно 59грн??? :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:47

  fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.

Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой.
Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья.
Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:51

Letusrock

Ходи сюди. Запитати тебе хочу.

Якось ти писав, які молодці грузини, що обрали многовекторність, що не захотіли Майданів.
А я писав, давай зачекаємо і подивимось

То яка зараз твоя думка ?
Многовекторність обрали ? Яка, чомусь, стала одновекторністю в бік Москви.
Яка несподіванка.
І це після прийняття кальки російського закону про іноагентів

Про "не захотіли Майданів" теж напиши зараз

PS. Чого ти завжди в штангу даєшь ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE

"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
.........

Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали... :roll:

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:

Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?

А вообще интересно, как люди не хотят понимать написанное. За одну и ту же фразу ко мне претензии с 2 сторон. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31674
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:55

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.

Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой.
Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья.
Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.

Что-то мне смешно )))

Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты )
Типа, как в Ялте )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10730
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:00

59 или 50грн молоко нет разницы в этих 9грн. Человеу хотел сказать, что существенно подорожало за месяц. Трамп сказал остановит войну за 24 часа. Но так часто говорят, если имеют ввиду про быстроту работы. Многие прекрасно поняли его слова и что они обозначали. Он имел ввиду, что после прихода в Власти этот вопрос у него №1 и он его будет быстро решать. Но работники из комсомола 70-х этого не понимают. Они привыкли работать тогда и сейчас строго по дня, часам и минутам пятилетки :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11205112061120711208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76778
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 883958
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.