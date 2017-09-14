Додано: Суб 07 гру, 2024 15:13

Игорь Алексеевич написав: pesikot написав: Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты )

Типа, как в Ялте ))) Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты )Типа, как в Ялте ))) Чел, который не выезжал за пределы своего дивана и постоянно прожил в совке, то он и не понимает отличие городов и набережных сейчас и при совке.)) Чел, который не выезжал за пределы своего дивана и постоянно прожил в совке, то он и не понимает отличие городов и набережных сейчас и при совке.))

У меня был коллега. Такой совок был.Поехал в Болгарию на курорт как-то.Так хвалил, так хвалил, всё как в совке, всё родное, всё знакомое, как хорошо ))Но больше в Болгарию не ездил, предпочитая Турцию, Египет, МальтуС чего бы это вдруг ? )))Так и ты - как в Ялте, как в Крыму.Совок совком )))PS. Не забывай гречу с курачка-грудкой кушать и пользоваться глюкометром.При диабете возможны фантазии ))