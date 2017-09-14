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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112061120711208112091121011211>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:47

  fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.

Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой.
Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья.
Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:51

Letusrock

Ходи сюди. Запитати тебе хочу.

Якось ти писав, які молодці грузини, що обрали многовекторність, що не захотіли Майданів.
А я писав, давай зачекаємо і подивимось

То яка зараз твоя думка ?
Многовекторність обрали ? Яка, чомусь, стала одновекторністю в бік Москви.
Яка несподіванка.
І це після прийняття кальки російського закону про іноагентів

Про "не захотіли Майданів" теж напиши зараз

PS. Чого ти завжди в штангу даєшь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE

"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
.........

Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали... :roll:

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:

Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?

А вообще интересно, как люди не хотят понимать написанное. За одну и ту же фразу ко мне претензии с 2 сторон. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:55

  Игорь Алексеевич написав:
  fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.

Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой.
Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья.
Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.

Что-то мне смешно )))

Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты )
Типа, как в Ялте )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мой фаворит сегодня: Олег пахниц, глава полтавского бэб.
Декларация: 6 млн $ налом, самолёт саката, квартиры на пару лямов, недвижимость в Словакии.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:13

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты )
Типа, как в Ялте )))
Чел, который не выезжал за пределы своего дивана и постоянно прожил в совке, то он и не понимает отличие городов и набережных сейчас и при совке.))

У меня был коллега. Такой совок был.
Поехал в Болгарию на курорт как-то.
Так хвалил, так хвалил, всё как в совке, всё родное, всё знакомое, как хорошо ))

Но больше в Болгарию не ездил, предпочитая Турцию, Египет, Мальту
С чего бы это вдруг ? )))

Так и ты - как в Ялте, как в Крыму.
Совок совком )))

PS. Не забывай гречу с курачка-грудкой кушать и пользоваться глюкометром.
При диабете возможны фантазии ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом?

Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:24

Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.

У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:27

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?

бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE

"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
.........

Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали... :roll:

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:

Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?

А вообще интересно, как люди не хотят понимать написанное. За одну и ту же фразу ко мне претензии с 2 сторон. :)

Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал...
Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок :roll:
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