fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 14:53, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:В Румунії нема приморської рекреації, "рів'єр" на кшталт кримської, бо приморський ландшафт надто сумний. Болгарія тут біль-менш на щось схожа. А якщо море не на першому місці, то Румунія мабуть краще, але результати виборів ставлять це під сумнів.
Бургас что то напоминает Крым. Обстановка на набережной и климат есть небольшое сходство с Ялтой. Междун. аэропорт в Варне тоже большой плюс для побережья. Да и до Турции на шопинг ехать прибл. 460км. из той же Варны или с др. города на побережье Болгарии.
Что-то мне смешно )))
Чел, который всех клеймит, что они совки, сам рекламирует совковые болгарские курорты ) Типа, как в Ялте )))
wild.tomcat написав:і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом?
Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.
Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
sashaqbl написав:Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.
У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
_hunter написав:
ЛАД написав:.......... Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. .........
Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?
А вообще интересно, как люди не хотят понимать написанное. За одну и ту же фразу ко мне претензии с 2 сторон.
Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал... Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок