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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1120711208112091121011211>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:29

  sashaqbl написав:
  wild.tomcat написав:і що тут вирвано з контексту? ваш приклад трампа не доречний. ви наразі не можете стверджувати що трамп не виконав обіцянку . невже це так важко для розуміння? трамп обіцяти то обіцяв, але що він мав вам виконати, якщо він ще не став президентом?

Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.

Так он еще не "elected president". -- когда избранные избератели его изберут -- тогда станет. Да, Штатовская изберательная система -- странная. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 07 гру, 2024 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.

Пофіг, є чи нема. Він ЧІТКО І НЕОДНОРАЗОВО говорив, що 24 години ПІСЛЯ ОБРАННЯ.
Брехло.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:31

  tester7336 написав:
  Hotab написав:
Якщо лише в 2020 та 2021 звільнилось під сотню пілотів-офіцерів (кожний обійшовся державі у сотні тисяч доларів) , і у війну вступили з купою вакансій, і не тільки по пілотам, то мабуть «недостаньо».


потому что населению что рассказывали?
про то что нужно увеличивать зп военным или про то что достаточно перестать стрелять?
так что то что мы имеем сегодня - логичное последствие всех 30 лет (Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле)

Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах.. З 14 року почались потужні позитивні зміни в ЗСУ.
І не лише в грошах. Нарешті розробили нормальну форму, розширили її номенклатуру. Спочатку неякісні тканини, потім покращили. В процес активно були включені цивільні, і в розробці змін у всіх сферах, і в реалізації, і контролю. Це всі бачили. Армія була на позитиві, нарешті!!
Десь ближче до 17-18 року все зупинилось.. Цивільні пішли(не вистачило ентузіазму це все міняти) , а з 19-го і змінами президента змінилась і команда, почався регрес в багатьох питаннях. Люди почали тікати. Звичайно що першими тікають найтолковіші. Хто знає що він буде робити після звільнення. Ну а залишаються.. Особисто я для себе вирішив: їдувід ЗСУ ще раз в Конго і по поверненню - звільнення. Так і зробив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:33

  Игорь Алексеевич написав:
  sashaqbl написав:Ви перекручуєте. Трам неодноразово говорив, що він закінчить війну за 24 години. При цьому він вживав термін "elected president", тобто обраний, а не після вступу на посаду. Так, він нагло брехав.

У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду.

20 января+24 часа ... подождём ?

Чего ты тогда начнёшь петь

А по факту, Трамп уже збрехав. И дальше он будет брехать

А адепты Трампа будут в него верить. "дайте ему ещё 24 часа" ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:33

  sashaqbl написав:
  Игорь Алексеевич написав:У него нет всех полномочий и конечно любой чел. мог понять и догадаться, что он имел ввиду. А вот когда люди имеют все полномочия власти и говорили про шашлыки у границы или как сейчас про 24млрд. дол. помощи зная, что конгр. не пропустит, то здесь явный обман и нет доверия.

Пофіг, є чи нема. Він ЧІТКО І НЕОДНОРАЗОВО говорив, що 24 години ПІСЛЯ ОБРАННЯ.
Брехло.

Ну да, говорил "ПІСЛЯ ОБРАННЯ", но обрання еще не было -- не понимаю ваши претензии...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:36

pesikot


20 января+24 часа ... подождём ?

Чего ты тогда начнёшь петь?



«Кого вообще интересует кто там в США президент? Тех, у кого нет денег! Пенсионеров на лавочке! Совков!»
:lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Но больше в Болгарию не ездил, предпочитая Турцию, Египет, Мальту
С чего бы это вдруг ? )))

Так и ты - как в Ялте, как в Крыму.
Совок совком )))

Еще раз пишешь тупость.
В любой стране есть города, которые больше подходят для отдыха, а какие то для работы. София и Варна или Стамбул и Алания или Киев и Буковель.
Египет в том же Шарме есть до сих пор отели 2*, как при совке без унитазов и туал. бумаги, и рядом 5* тот же Альбатрос, где всё включено.
Болгария отели есть ещё совковые с постелью в ромашки и есть не хуже Риксоса в Турции.
Больше сам езди и не слушай соседа))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 07 гру, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну да, говорил "ПІСЛЯ ОБРАННЯ", но обрання еще не было -- не понимаю ваши претензии...

Тобто через два тижні війна закінчиться?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:39

  sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.

Вы главную деталь забыли: в какой форме хлопці были -- если не в черной (полиция) -- так это ровно то, про что тут постоянно и пишут...
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:41

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну да, говорил "ПІСЛЯ ОБРАННЯ", но обрання еще не было -- не понимаю ваши претензии...

Тобто через два тижні війна закінчиться?

Вы оригинальное заявление переслушайте:
https://www.wsj.com/video/watch-trump-s ... embed=true
-- вопросов, надеюсь, не останется.
_hunter
 
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  #<1 ... 1120711208112091121011211>
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