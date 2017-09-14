святий Гордоній обіцяв до кінця року все закінчиться, Долярчик же не бреше і тягне тільки якісну аналітику ))
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Додано: Суб 07 гру, 2024 15:48
Додано: Суб 07 гру, 2024 15:50
Не треба так нагло палитись
1 Може в якомусь забутому Богом селі 1 літра молока і коштує 50 грн ...
2 В містах , домашнє можна купитив фермерських магазинах... там 50+
3 Те що вам показали у супермаркетах - це ціна за 860-900 грам,
а 1літр молока=1032грами
тому
40 грн(акційне) за 900(850) грамм= 40/900(850)*1032=46(48) грн/літр
Додано: Суб 07 гру, 2024 15:52
20 января + 24 часа ?
В моём мире - это 21 января
А в твоем мире, когда твой мозг плавает в глюкозной ванне сколько ?
1 мая ? или 31 декабря 2025 года ? или бесконечность ? ))
Твои жалкие потуги перевести тему на совок, показывают, что ты и сам в это не веришь, но не трындеть ты уже не можешь
Натрындел и защищаешь свой трындеж. Это свойственно совковому пенсионеру с диабетом )))
Додано: Суб 07 гру, 2024 15:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме. Я після вахти був у спортзалі (який знаходився у фальш трубі), почувши гамір я вийшов подивитись
, люди під бортом кричали декілька хвилин, але на палубах нікого не було (німецькі(ФРН) туристи відбули на автобусах на екскусію по Норвезьским фьордам), єкіпаж частково теж гуляв по місту. Погода була типова норвезьска +11-12с і дрібний дощ.
Раптово на палубі з'явився підполковник КГБ *авлов і витрішивши скаженіло очі прошипотів "что ты тут делаешь?", я був у спортзалі і чую що люди "мабють кличуть когось", то вийшов подивитись, що коїться
чекіст каже:
- посмотрел, теперь иди в каюту и сиди там
- так я в спортзал вернусь
-я сказал пшол в каюту, нЕчего им аудиторию создавать
он был достаточно молод (35лет), а уже подполковник (хотя у нас на судне как правило был капитаны, ну максимум майор). при распаде ссср он уволился из органом (в 1994 я узнал от другого кгбиста, кто из офицеров уже не в "конторе")
кстати, был "колегой" (на 11 лет раньше меня закончил мой вуз и тоже судоводитель), а другие тоже из наших только факультет судомеханический))
того ж вечора на нічній вахті я зі старшим за мене на 17 років штурманом обговорили цей епізод:
чому місцеві ненавидять русських?
- так ми ж оккупанти,
- ???
-подивись як совок ненавидять у Польші, Чехії, Республіках Балтії(у 1979р ми на жигулях повертались з Ленінграда через Єстонію, Латвию, Литву, так у Литві побачивши одеські номери авто, місцева молодь кричала нам окупанти валите от сюда, і почали жбурлять каміння, ми були шоковані, довелось ночувати в лісі за селом).
ЛАД, вважаю, що детально вам пояснив свою ненавість до оккупантів(до совка)
ще у мене було декілька єпізодів з кгбістом стосовно спілкування з іноземцями
я був молодим, спортивним і подобался жінкам
на судні, окрім туристів ще працює стафф і найняті артисти, шоу бувають якісні, на кшалт цих
і от одна дівчина(десь років 23-25, з кардебалету) після спілкування запросила мене в гості(сказала номер каюти), у вечері "йду в гості" і в коридорі натрапляю на того самого кгбиста *авлова, він питає "що ти робишь в отсеку для стаффа?"
кажу- "вивчаю конструктивний захіст-розташування клінкетних дверей і механізмов",
-все вивчив? тоді п*здуй звідси, бо будеш мати проблеми
наступного дня дівчина питає-чому я не прийшов? кажу кгб офіцер мене перестрів.
це дівчина сказала коли судне прийде у Саутгемптон, я приїду за тобою і поїдему погуляємо в Лондоні. І вана таки приїхала з подругою (та теж працювала в круїзі в кардебалеті-імя Ребекка Діксон), чому запамятав? з роману "Айвенго"
а імя той , що на мене запала -забув
Через 3 тижні судно прийшло в Саутгемптон і шо б ви думали, судно майже ошвартувалось, а під бортом дівчата волають моє ім"я. Наш капітан каже старпому, і цих дівчат я помятаю, вони у нас були місяць тому, а до кого вони волають? А чим каже, ос наш Ромео (вказує на мене). Капітан був нормальний чоловік, кличе мене -їди до дівчат.
Питаю, а що мені за це буде? Та нічого особистого не буде, може кгбіст напише рапорт і тобі візу хлопнут (тобто не побачишь закордону ніколи), так кажу зараз вже "перестройка" не 37рік, мастер каже хто зна і сміється
"А може ми тобі комсомолське весілля на судні організуємо"
це було 36 років тому, а ви мені про Солоніна (якого я до 2004р не знав)
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:01
Можете верить fakty. И в том, что в мае 2022 кто-то возвращался в
Харьков.
А допускать я могу многое, но я просто знаю, по чём сдавали, например, в Мукачево, где цены всё же пониже львовских.
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:06
Понятно с тобой )
37.5, вопросов больше не имею )
21 января 2025 года, я тебя спрошу.
Не пропадай с радаров. Будет жестко для тебя.
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:09
Повторюсь: в мае 2022 кто-то действительно мог не возвращаться в Харьков. А переезжать из офигевшего Львова в чуть менее офигевшие Тернополь/ИФ.
Ну а я знаю, по чём сдавали, например, в Ярэмче, И что с того?..
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:22
Хоча питання і не до мене, але бачу чітку відповідь, яка у самому питанні схована в дужках.
Хто дасть гарантії невідправки на фронт? Коли людина вже на обліку і в системі, про неї все відомо, і немає потреби виловлювати її у фітнес-центрі. Ну от який посадовець втримається від спокуси "покращити показники", особливо коли в іншому випадку можна і самому відправитись?
Ну і питання під іншим кутом: а чому такі гарантії? Чому у кухар в школі чи у механіка СТО немає гарантії не відправки на фронт, а на тих же роботах в збройних силах повинна бути?
Додано: Суб 07 гру, 2024 16:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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