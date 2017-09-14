Додано: Суб 07 гру, 2024 15:55

ЛАД написав: Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"? Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?

що там в біса коється

By mid-1987, reformist Soviet leader Mikhail Gorbachev announced that the Soviet military would begin a complete withdrawal from Afghanistan. The final wave of disengagement was initiated on 15 May 1988, and on 15 February 1989, the last Soviet military column occupying Afghanistan crossed into the Uzbek SSR.

влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме. Я після вахти був у спортзалі (який знаходився у фальш трубі), почувши гамір я вийшов подивитись, люди під бортом кричали декілька хвилин, але на палубах нікого не було (німецькі(ФРН) туристи відбули на автобусах на екскусію по Норвезьским фьордам), єкіпаж частково теж гуляв по місту. Погода була типова норвезьска +11-12с і дрібний дощ.Раптово на палубі з'явився підполковник КГБ *авлов і витрішивши скаженіло очі прошипотів "что ты тут делаешь?", я був у спортзалі і чую що люди "мабють кличуть когось", то вийшов подивитись, що коїтьсячекіст каже:- посмотрел, теперь иди в каюту и сиди там- так я в спортзал вернусь-я сказал пшол в каюту, нЕчего им аудиторию создаватьон был достаточно молод (35лет), а уже подполковник (хотя у нас на судне как правило был капитаны, ну максимум майор). при распаде ссср он уволился из органом (в 1994 я узнал от другого кгбиста, кто из офицеров уже не в "конторе")кстати, был "колегой" (на 11 лет раньше меня закончил мой вуз и тоже судоводитель), а другие тоже из наших только факультет судомеханический))того ж вечора на нічній вахті я зі старшим за мене на 17 років штурманом обговорили цей епізод:чому місцеві- так ми ж оккупанти,- ???-подивись як совок ненавидять у Польші, Чехії, Республіках Балтії(у 1979р ми на жигулях повертались з Ленінграда через Єстонію, Латвию, Литву, так у Литві побачивши одеські номери авто, місцева молодь кричала нам окупанти валите от сюда, і почали жбурлять каміння, ми були шоковані, довелось ночувати в лісі за селом)., вважаю, що детально вам пояснив свою ненавість до оккупантів(до совка)ще у мене було декілька єпізодів з кгбістом стосовно спілкування з іноземцямия був молодим, спортивним і подобался жінкамна судні, окрім туристів ще працює стафф і найняті артисти, шоу бувають якісні, на кшалт цихі от одна дівчина(десь років 23-25, з кардебалету) після спілкування запросила мене в гості(сказала номер каюти), у вечері "йду в гості" і в коридорі натрапляю на того самого кгбиста *авлова, він питає "що ти робишь в отсеку для стаффа?"кажу- "вивчаю конструктивний захіст-розташування клінкетних дверей і механізмов",-все вивчив? тоді п*здуй звідси, бо будеш мати проблеминаступного дня дівчина питає-чому я не прийшов? кажу кгб офіцер мене перестрів.це дівчина сказала коли судне прийде у Саутгемптон, я приїду за тобою і поїдему погуляємо в Лондоні. І вана таки приїхала з подругою (та теж працювала в круїзі в кардебалеті-імя Ребекка Діксон), чому запамятав? з роману "Айвенго"а імя той , що на мене запала -забувЧерез 3 тижні судно прийшло в Саутгемптон і шо б ви думали, судно майже ошвартувалось, а під бортом дівчата волають моє ім"я. Наш капітан каже старпому, і цих дівчат я помятаю, вони у нас були місяць тому, а до кого вони волають? А чим каже, ос наш Ромео (вказує на мене). Капітан був нормальний чоловік, кличе мене -їди до дівчат.Питаю, а що мені за це буде? Та нічого особистого не буде, може кгбіст напише рапорт і тобі візу хлопнут (тобто не побачишь закордону ніколи), так кажу зараз вже "перестройка" не 37рік, мастер каже хто зна і сміється"А може ми тобі комсомолське весілля на судні організуємо"це було 36 років тому, а ви мені про Солоніна (якого я до 2004р не знав)