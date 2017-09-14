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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11208112091121011211>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:48

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну да, говорил "ПІСЛЯ ОБРАННЯ", но обрання еще не было -- не понимаю ваши претензии...

Тобто через два тижні війна закінчиться?

святий Гордоній обіцяв до кінця року все закінчиться, Долярчик же не бреше і тягне тільки якісну аналітику ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:50

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
бу-га-га
https://novus.zakaz.ua/uk/search/?q=%D0 ... 0%BA%D0%BE

"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
Не треба так нагло палитись
1 Може в якомусь забутому Богом селі 1 літра молока і коштує 50 грн ...
2 В містах , домашнє можна купитив фермерських магазинах... там 50+
3 Те що вам показали у супермаркетах - це ціна за 860-900 грам,
а 1літр молока=1032грами
тому
40 грн(акційне) за 900(850) грамм= 40/900(850)*1032=46(48) грн/літр
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:52

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:20 января+24 часа ... подождём ?
Точно ты проработал в своё время на заводе в кругу нач. цехов, мастеров и бригадиров, если не понимаешь значения в течении 24часов сегодня. Хреново быть Б...))
Скоро Н.Г. и придём крендель зажигать своей палкой новог. ёлку))

20 января + 24 часа ?

В моём мире - это 21 января
А в твоем мире, когда твой мозг плавает в глюкозной ванне сколько ?
1 мая ? или 31 декабря 2025 года ? или бесконечность ? ))

Твои жалкие потуги перевести тему на совок, показывают, что ты и сам в это не веришь, но не трындеть ты уже не можешь

Натрындел и защищаешь свой трындеж. Это свойственно совковому пенсионеру с диабетом )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?


влітку 1988г в порту Берген (Норвегія) група місцевих жителів (десь 30)- стояли під бортом радянського пасажирського судна з плакатами "Russians, get out of Afghanistan" і волали те саме. Я після вахти був у спортзалі (який знаходився у фальш трубі), почувши гамір я вийшов подивитись
що там в біса коється
, люди під бортом кричали декілька хвилин, але на палубах нікого не було (німецькі(ФРН) туристи відбули на автобусах на екскусію по Норвезьским фьордам), єкіпаж частково теж гуляв по місту. Погода була типова норвезьска +11-12с і дрібний дощ.
Раптово на палубі з'явився підполковник КГБ *авлов і витрішивши скаженіло очі прошипотів "что ты тут делаешь?", я був у спортзалі і чую що люди "мабють кличуть когось", то вийшов подивитись, що коїться

чекіст каже:
- посмотрел, теперь иди в каюту и сиди там
- так я в спортзал вернусь
-я сказал пшол в каюту, нЕчего им аудиторию создавать

он был достаточно молод (35лет), а уже подполковник (хотя у нас на судне как правило был капитаны, ну максимум майор). при распаде ссср он уволился из органом (в 1994 я узнал от другого кгбиста, кто из офицеров уже не в "конторе")
кстати, был "колегой" (на 11 лет раньше меня закончил мой вуз и тоже судоводитель), а другие тоже из наших только факультет судомеханический))

By mid-1987, reformist Soviet leader Mikhail Gorbachev announced that the Soviet military would begin a complete withdrawal from Afghanistan. The final wave of disengagement was initiated on 15 May 1988, and on 15 February 1989, the last Soviet military column occupying Afghanistan crossed into the Uzbek SSR.


того ж вечора на нічній вахті я зі старшим за мене на 17 років штурманом обговорили цей епізод:
чому місцеві ненавидять русських?
- так ми ж оккупанти,
- ???
-подивись як совок ненавидять у Польші, Чехії, Республіках Балтії(у 1979р ми на жигулях повертались з Ленінграда через Єстонію, Латвию, Литву, так у Литві побачивши одеські номери авто, місцева молодь кричала нам окупанти валите от сюда, і почали жбурлять каміння, ми були шоковані, довелось ночувати в лісі за селом).

ЛАД, вважаю, що детально вам пояснив свою ненавість до оккупантів(до совка)
ще у мене було декілька єпізодів з кгбістом стосовно спілкування з іноземцями
я був молодим, спортивним і подобался жінкам
на судні, окрім туристів ще працює стафф і найняті артисти, шоу бувають якісні, на кшалт цих
https://www.youtube.com/shorts/DTpnyqv3gcs

і от одна дівчина(десь років 23-25, з кардебалету) після спілкування запросила мене в гості(сказала номер каюти), у вечері "йду в гості" і в коридорі натрапляю на того самого кгбиста *авлова, він питає "що ти робишь в отсеку для стаффа?"

кажу- "вивчаю конструктивний захіст-розташування клінкетних дверей і механізмов",
-все вивчив? тоді п*здуй звідси, бо будеш мати проблеми

наступного дня дівчина питає-чому я не прийшов? кажу кгб офіцер мене перестрів.
це дівчина сказала коли судне прийде у Саутгемптон, я приїду за тобою і поїдему погуляємо в Лондоні. І вана таки приїхала з подругою (та теж працювала в круїзі в кардебалеті-імя Ребекка Діксон), чому запамятав? з роману "Айвенго" :mrgreen:
а імя той , що на мене запала -забув
Через 3 тижні судно прийшло в Саутгемптон і шо б ви думали, судно майже ошвартувалось, а під бортом дівчата волають моє ім"я. Наш капітан каже старпому, і цих дівчат я помятаю, вони у нас були місяць тому, а до кого вони волають? А чим каже, ос наш Ромео (вказує на мене). Капітан був нормальний чоловік, кличе мене -їди до дівчат.
Питаю, а що мені за це буде? Та нічого особистого не буде, може кгбіст напише рапорт і тобі візу хлопнут (тобто не побачишь закордону ніколи), так кажу зараз вже "перестройка" не 37рік, мастер каже хто зна і сміється
"А може ми тобі комсомолське весілля на судні організуємо"

це було 36 років тому, а ви мені про Солоніна (якого я до 2004р не знав)
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:01

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Выросли на неразберихе первых недель. К лету -- упали.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022052 ... aly-cziny/
Потом начали ползти вверх по проценту-два-пять в месяц.

На заборе тоже пишут.
По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения.
Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".

Т.е. слова мэра -- прям железный аргумент, а fakty -- конечно же врут? :roll:
Опять же: это статиски _только_ Львова. -- не допускаете, что посмотрев на рост цен -- народ мог решить поискать что-то подешевле за городом/в других городах? :wink:
Можете верить fakty. И в том, что в мае 2022 кто-то возвращался в
Харьков.
А допускать я могу многое, но я просто знаю, по чём сдавали, например, в Мукачево, где цены всё же пониже львовских.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:06

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:В моём мире - это 21 января
А в твоем мире, когда твой мозг плавает в глюкозной ванне сколько ?
А у тебя мозги есть, если у тебя сегодня 21 января 2025г.)) Иди проспись, может завтра будет 22 января)) Напиши письмо Трампу...))

Понятно с тобой )

37.5, вопросов больше не имею )

21 января 2025 года, я тебя спрошу.
Не пропадай с радаров. Будет жестко для тебя.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кому там молока не вистачає?))
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Просеко мені залиште до Апероля
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:На заборе тоже пишут.
По вашей ссылке в мае 2022 "значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области". Харьков стоял пустой, как минимум, до осени. И люди до осени только выезжали, не знаю ни одного случая возвращения.
Небольшой откат цен на аренду может и был, но именно небольшой и далеко не до довоенных цен. Не буду искать, но помню комментарии Садового: "Мы должны разобраться в ценами. Почему и кто загнал их так высоко".

Т.е. слова мэра -- прям железный аргумент, а fakty -- конечно же врут? :roll:
Опять же: это статиски _только_ Львова. -- не допускаете, что посмотрев на рост цен -- народ мог решить поискать что-то подешевле за городом/в других городах? :wink:
Можете верить fakty. И в том, что в мае 2022 кто-то возвращался в
Харьков.
А допускать я могу многое, но я просто знаю, по чём сдавали, например, в Мукачево, где цены всё же пониже львовских.

Повторюсь: в мае 2022 кто-то действительно мог не возвращаться в Харьков. А переезжать из офигевшего Львова в чуть менее офигевшие Тернополь/ИФ.
Ну а я знаю, по чём сдавали, например, в Ярэмче, И что с того?..
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:22

  detroytred написав:До речі, найкраще стосовно "трудового шляху" пояснить відповідь на питання: чому нема бажаючих на суто небойові посади в тилу (від кухарів до механіків)?
Яка різниця де борща варити або авто ремонтувати у війську чи на цивільних кафе або сто?
(звісно розглядати з урахуванням гарантій, що на фронт не відправлять).

Чи все ж таки є різниця?))

Хоча питання і не до мене, але бачу чітку відповідь, яка у самому питанні схована в дужках.
Хто дасть гарантії невідправки на фронт? Коли людина вже на обліку і в системі, про неї все відомо, і немає потреби виловлювати її у фітнес-центрі. Ну от який посадовець втримається від спокуси "покращити показники", особливо коли в іншому випадку можна і самому відправитись?

Ну і питання під іншим кутом: а чому такі гарантії? Чому у кухар в школі чи у механіка СТО немає гарантії не відправки на фронт, а на тих же роботах в збройних силах повинна бути?
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не пропадай с радаров. Будет жестко для тебя.
Лучше приедь на разборки))
Игорь Алексеевич
 
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