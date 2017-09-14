ЛАД написав:........... "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
_hunter написав:------------------------------- ЛАД .......... Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. ......... ------------------------------- Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине? .........
Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал... Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок
ЛАД написав:........... "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
quote="5796138:_hunter" ------------------------------- ЛАД .......... Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. ......... ------------------------------- Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
/quote]
Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине? .........
Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал... Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок
Відправили на фронт швидку, поспілкувались з медиками... 1 Серед поранених 60% - контузії 20 % - осколкові і кульові(15% осколкові+5% кульові) 20% - отримані при виконанні бойових обовязків в складних умовах( посковзнувся коли заскакував на БМП , чи перескакував окоп і обвалився край.... ) Те що відсотки заокруглені до 10% - це спеціально , бо точніше - це вже може бути військовою таємницею 2 Осінтери показують що використання москалями кабів на протязі останніх трьох місяців постійно зменшувалось з 150/доба до 50/доба... Якраз це яскраво підтверджує що включились в роботу Ф6 і Хаймарси на 300+км і відігнали аеродроми підскоку для москальської авіації і це повинно привести за суттєвого зменшення поранених (якраз каби фаби це була суттєва частка яка викликала контузії)