RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11208112091121011211

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:33

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...........
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?

  _hunter написав:-------------------------------
ЛАД
..........
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
.........
-------------------------------
Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали... :roll:

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:

Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?
.........

Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал...
Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок :roll:

Читать так и не научились?
Или не понимаете, что "ультрапастеризоване" стоит дороже?
И молоко в магазине "нормализованное" до 2,5% дешевле хозяйского с жирностью 4% и выше?
А так да, есть и дороже. Например - https://silpo.ua/product/moloko-pasteryzovane-organic-milk-organichne-2-5-pliashka-951611 - "Молоко пастеризоване Organic Milk органічне 2,5% пляшка, 900г" - 74.99 грн.
Или даже - https://silpo.ua/product/moloko-korov-iache-svoie-3-4-784582 - "Молоко коров'яче «Своє», 3,4%, 1000г" - 84.99 грн. Хотя учитывая больший объём, жто чуть дороже предыдущего.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31676
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто питав про Ф16?
https://t.me/soniah_hub/8006
Hotab
 
Повідомлень: 13736
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2292 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:38

  Hotab написав:Хто питав про Ф16?
https://t.me/soniah_hub/8006

какие ф16? тема про молоко! коровы все разбежались по заграницам. Там и корма лучше и дома с удобствами.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:41

  _hunter написав:Зачем вы кормите троля? :shock: -- как будет заморозка -- достаньте из ЧС -- напишите пару слов. Сейчас смысл на эту тему гадать?.. :roll:

Тебя я тоже спрошу 21 января 2025 года ))

А пока, не забывай брать 500 ойро, если ещё платят ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10737
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:...........
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?

quote="5796138:_hunter"
-------------------------------
ЛАД
..........
Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.?
Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр.
.........
-------------------------------
Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн)
https://silpo.ua/category/moloko-253
Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...

На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно :wink:

/quote]

Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине?
.........

Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал...
Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок :roll:

Читать так и не научились?
Или не понимаете, что "ультрапастеризоване" стоит дороже?
И молоко в магазине "нормализованное" до 2,5% дешевле хозяйского с жирностью 4% и выше?
А так да, есть и дороже. Например - https://silpo.ua/product/moloko-pasteryzovane-organic-milk-organichne-2-5-pliashka-951611 - "Молоко пастеризоване Organic Milk органічне 2,5% пляшка, 900г" - 74.99 грн.
Или даже - https://silpo.ua/product/moloko-korov-iache-svoie-3-4-784582 - "Молоко коров'яче «Своє», 3,4%, 1000г" - 84.99 грн. Хотя учитывая больший объём, жто чуть дороже предыдущего.

Во-первых: про
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
вы писали не мне. :roll:
Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%" :roll:

Что-то у вас сегодня день неудачный... :lol:
Возвращаю вам ваше
Читать так и не научились?
_hunter
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:45

  Hotab написав:Кому там молока не вистачає?))

Тим, кому це молоко вже не можна через вік
Бо, через вік, молоко вже шкідливо )

  Hotab написав:Просеко мені залиште до Апероля

А це на любий вік 18+
Не шкідливо, а корисно )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 07 гру, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10737
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  _hunter написав:Зачем вы кормите троля? :shock: -- как будет заморозка -- достаньте из ЧС -- напишите пару слов. Сейчас смысл на эту тему гадать?.. :roll:

Тебя я тоже спрошу 21 января 2025 года ))

А пока, не забывай брать 500 ойро, если ещё платят ))
З тих 500ойро ще управляючій компанії відпаде, і вистачить потім лише раз на місяць курАчку купить :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35677
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 16:47

  Hotab написав:Хто питав про Ф16?
https://t.me/soniah_hub/8006
Відправили на фронт швидку, поспілкувались з медиками...
1 Серед поранених
60% - контузії
20 % - осколкові і кульові(15% осколкові+5% кульові)
20% - отримані при виконанні бойових обовязків в складних умовах( посковзнувся коли заскакував на БМП , чи перескакував окоп і обвалився край.... )
Те що відсотки заокруглені до 10% - це спеціально , бо точніше - це вже може бути військовою таємницею
2 Осінтери показують що використання москалями кабів на протязі останніх трьох місяців постійно зменшувалось з 150/доба до 50/доба...
Якраз це яскраво підтверджує що включились в роботу Ф6 і Хаймарси на 300+км і відігнали аеродроми підскоку для москальської авіації і це повинно привести за суттєвого зменшення поранених (якраз каби фаби це була суттєва частка яка викликала контузії)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28364
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 11208112091121011211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 76781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247265
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 884078
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.