ЛАД написав:........... "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
_hunter написав:------------------------------- ЛАД .......... Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. ......... ------------------------------- Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине? .........
Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал... Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок
ЛАД написав:........... "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
quote="5796138:_hunter" ------------------------------- ЛАД .......... Где это в Украине литр молока стоит 59 грн.? Буквально час назад поинтересовался на базаре - 40 грн. за литр. ......... ------------------------------- Сильпо прямо сейча светит 34.99 грн (зачеркнуто 59.99 грн) и 49.25 грн (зачеркнуто 57.99 грн) https://silpo.ua/category/moloko-253 Что-то вас последнее время на всех онлайн-ресурсах банить начали...
На базаре? -- тогда и на польский базар за ценой сходить нужно
/quote]
Я написал к тому, что даже на базаре стоит не 59, а 40 грн. Или вы уже забыли, что в Украине молоко у частников дороже, чем в магазине? .........
Не то, что бы забыл -- особо никогда и не знал... Так и нужно было писать сразу писать "даже". Но в таком случае я таки вообще не понимаю, с чем вы спорите: "у частников, которые дороже магазина -- молоко 40, в магазине 58-60" -- ну, ок
Відправили на фронт швидку, поспілкувались з медиками... 1 Серед поранених 60% - контузії 20 % - осколкові і кульові(15% осколкові+5% кульові) 20% - отримані при виконанні бойових обовязків в складних умовах( посковзнувся коли заскакував на БМП , чи перескакував окоп і обвалився край.... ) Те що відсотки заокруглені до 10% - це спеціально , бо точніше - це вже може бути військовою таємницею 2 Осінтери показують що використання москалями кабів на протязі останніх трьох місяців постійно зменшувалось з 150/доба до 50/доба... Якраз це яскраво підтверджує що включились в роботу Ф16 і Хаймарси на 300+км і відігнали аеродроми підскоку для москальської авіації і це повинно привести за суттєвого зменшення поранених (якраз каби фаби це була суттєва частка яка викликала контузії)
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 07 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: Якщо лише в 2020 та 2021 звільнилось під сотню пілотів-офіцерів (кожний обійшовся державі у сотні тисяч доларів) , і у війну вступили з купою вакансій, і не тільки по пілотам, то мабуть «недостаньо».
потому что населению что рассказывали? про то что нужно увеличивать зп военным или про то что достаточно перестать стрелять? так что то что мы имеем сегодня - логичное последствие всех 30 лет (Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле; Нет уж дней тех светлых боле)
Знову ж таки.. не акцентуючи на президентах.. З 14 року почались потужні позитивні зміни в ЗСУ. І не лише в грошах. Нарешті розробили нормальну форму, розширили її номенклатуру. Спочатку неякісні тканини, потім покращили. В процес активно були включені цивільні, і в розробці змін у всіх сферах, і в реалізації, і контролю. Це всі бачили. Армія була на позитиві, нарешті!! Десь ближче до 17-18 року все зупинилось.. Цивільні пішли(не вистачило ентузіазму це все міняти) , а з 19-го і змінами президента змінилась і команда, почався регрес в багатьох питаннях. Люди почали тікати. Звичайно що першими тікають найтолковіші. Хто знає що він буде робити після звільнення. Ну а залишаються.. Особисто я для себе вирішив: їдувід ЗСУ ще раз в Конго і по поверненню - звільнення. Так і зробив.
ясно, присягу не народу України давав а, мабуть, народу Конгу, молодець, не те що долярчик-успіх
detroytred написав:До речі, найкраще стосовно "трудового шляху" пояснить відповідь на питання: чому нема бажаючих на суто небойові посади в тилу (від кухарів до механіків)? Яка різниця де борща варити або авто ремонтувати у війську чи на цивільних кафе або сто? (звісно розглядати з урахуванням гарантій, що на фронт не відправлять).
Чи все ж таки є різниця?))
Хоча питання і не до мене, але бачу чітку відповідь, яка у самому питанні схована в дужках. Хто дасть гарантії невідправки на фронт? Коли людина вже на обліку і в системі, про неї все відомо, і немає потреби виловлювати її у фітнес-центрі. Ну от який посадовець втримається від спокуси "покращити показники", особливо коли в іншому випадку можна і самому відправитись?
Ну і питання під іншим кутом: а чому такі гарантії? Чому у кухар в школі чи у механіка СТО немає гарантії не відправки на фронт, а на тих же роботах в збройних силах повинна бути?
Малось на увазі, що якби навіть були ці гарантії, все рівно бажаючих достатньо не було б. І в мирний час не було.
Бо є величезна різниця -- бути кухарем, механіком військовослужбовцем навіть без будь-якої війни і бути кухарем, механіком цивільним.
Тому й не йдуть цивільні у військовослужбовці в достатній кількості. Тому й оті ранні пенсії, пільги тощо. _________________________________ Про те що отака гарантія (невідправки на фронт) повинна бути ---- формально вона і так вже є)) Це ота обмежена придатність за станом здоров'я. Під виглядом служби в тцк, учбових частинах і т.д.