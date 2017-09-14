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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11210112111121211213>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:33

«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход
https://t.me/kindzadza_ua/12122
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:35

  _hunter написав:...........
Во-первых: про
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
вы писали не мне. :roll:
Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%" :roll:

Что-то у вас сегодня день неудачный... :lol:
Возвращаю вам ваше
Читать так и не научились?

Вроде вы читаете только то, что лично к вам? :)
Тогда вы вообще не увидели этот разговор.
Перечёркнутые цены не смотрю. Можно поставить фантастическую цену, и тут же перечеркнуть и нарисовать меньшую. Есть такой маркетинговый приём. Авось, кто и купится.
В отличие от вас мне не нужно искать "на всех онлайн-ресурсах" цену на молоко в Украине. Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами.
И вы ещё пишете о троллях?! Да вы, порой, один из типичных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:40

flyman
молодець


Я знаю
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128/2011#Text

Звертайся туди
Успіх ще підалями торгував. А ти податки ховав,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:47

  Wirująświatła написав:
«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход
https://t.me/kindzadza_ua/12122
Перш ніж вівдверту дурницю перепощувати - може варто її розглянути?
1 Якщо всіх ЗМУШУЮТЬ - то після того як ЗДАЛИ - кого на нуль відправлять?
2 А якщо всіх відправляють по черзі - то може здають на те що потрібно?
3 А якщо якийсь хитровимаханий не здав , а всі здали - то може варто його зайвий раз напряшти?

Реальна ситуація сьогодні
Людина ПІСЛЯ відпустки повертається на фронт , волонтери дали все що могли , але запити вищі ніж можуть забезпечити волонтери , тому в ЕПІЦЕНТРІ військовим за власні гроші були закуплені необхідні речі..

Питання на засипку
Привезе він все в частину(він офіцер) , закупленого за власні гроші -30% від привезеного
Чи має він право зібрати з своїх тих 30% закупленого?

ПС
оповідання що Держава має всім забезпечити - залиште при собі..
Є наприклад бліндаж , який вирішили оббити чимось цупким, по сусідам зібрали всі старі коври і підлогові доріжки..а ті ж самі цвяхи і плівку(поліетиленову , щоб не продувало і сирістю не тягнуло) прийшлось купити, а так як довго на одному і тому ж місці не знаходяться(фронт дихає , десь вперед десь назад)- то на всі бліндажі не напасешся.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:48

  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
Во-первых: про
"ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо?
вы писали не мне. :roll:
Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%" :roll:

Что-то у вас сегодня день неудачный... :lol:
Возвращаю вам ваше
Читать так и не научились?

Вроде вы читаете только то, что лично к вам? :)
Тогда вы вообще не увидели этот разговор.
Перечёркнутые цены не смотрю. Можно поставить фантастическую цену, и тут же перечеркнуть и нарисовать меньшую. Есть такой маркетинговый приём. Авось, кто и купится.
В отличие от вас мне не нужно искать "на всех онлайн-ресурсах" цену на молоко в Украине. Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами.
И вы ещё пишете о троллях?! Да вы, порой, один из типичных.

>>> Вроде вы читаете только то, что лично к вам?
Нет, конечно. Но в чужие разговоры 1-1 -- не влезаю...

>>> Перечёркнутые цены не смотрю.
Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...

>>> Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами
Ну да, а Сильпо/Новус/Варус/Ашан -- это все не магазины, а просто витрины, что бы ино-шпионов запутывать :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:49

  Hotab написав:flyman
молодець


Я знаю
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128/2011#Text

Звертайся туди
Успіх ще підалями торгував. А ти податки ховав,

чорнобривець салямі в тебе ховав
Востаннє редагувалось flyman в Суб 07 гру, 2024 18:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:57

  _hunter написав:Перечёркнутые цены не смотрю.
Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
я вас помирю, молоко за 40 есть, только надо побегать поискать зачеркнутый ценник. Вот так просто "вышел и купил" нету. То что на рынке в 1,5л бутылках, а так же в переходах я не рассматриваю. Неизвестно на какой мусорке нашли тару и чем болеют люди которые туда то молоко наливали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:00

  _hunter написав:Ну да, а Сильпо/Новус/Варус/Ашан -- это все не магазины, а просто витрины, что бы ино-шпионов запутывать :lol:

Ты в Германии живёшь, тому пельку свою прикрий

А те, кто живут в Украине, ходят физически в эти магазины
Ножками, сами
Чего тебе недоступно

Но ... мнение ты своё хочешь иметь.
Тоже бывший парторг ? или комсомолец ? или в КПСС состоял ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:03

Немці тролят. Шольц привез зе чемоданчик с коксом
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:09

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Перечёркнутые цены не смотрю.
Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
я вас помирю, молоко за 40 есть, только надо побегать поискать зачеркнутый ценник. Вот так просто "вышел и купил" нету. То что на рынке в 1,5л бутылках, а так же в переходах я не рассматриваю. Неизвестно на какой мусорке нашли тару и чем болеют люди которые туда то молоко наливали.

Так я и не спорю, что дешевле найти невозможно.
Человек спросил -- "где молоко по 59" -- ему накидали ссылок на Всеукраинские сети.
На ровном месте пошли невнятные аргументы то про местные базары, то про какие-то районные магазины...
Зачем? :shock:
_hunter
 
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