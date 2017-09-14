«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход https://t.me/kindzadza_ua/12122
_hunter написав:........... Во-первых: про "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо? вы писали не мне. Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%"
Что-то у вас сегодня день неудачный... Возвращаю вам ваше Читать так и не научились?
Вроде вы читаете только то, что лично к вам? Тогда вы вообще не увидели этот разговор. Перечёркнутые цены не смотрю. Можно поставить фантастическую цену, и тут же перечеркнуть и нарисовать меньшую. Есть такой маркетинговый приём. Авось, кто и купится. В отличие от вас мне не нужно искать "на всех онлайн-ресурсах" цену на молоко в Украине. Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами. И вы ещё пишете о троллях?! Да вы, порой, один из типичных.
«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход https://t.me/kindzadza_ua/12122
Перш ніж вівдверту дурницю перепощувати - може варто її розглянути? 1 Якщо всіх ЗМУШУЮТЬ - то після того як ЗДАЛИ - кого на нуль відправлять? 2 А якщо всіх відправляють по черзі - то може здають на те що потрібно? 3 А якщо якийсь хитровимаханий не здав , а всі здали - то може варто його зайвий раз напряшти?
Реальна ситуація сьогодні Людина ПІСЛЯ відпустки повертається на фронт , волонтери дали все що могли , але запити вищі ніж можуть забезпечити волонтери , тому в ЕПІЦЕНТРІ військовим за власні гроші були закуплені необхідні речі..
Питання на засипку Привезе він все в частину(він офіцер) , закупленого за власні гроші -30% від привезеного Чи має він право зібрати з своїх тих 30% закупленого?
ПС оповідання що Держава має всім забезпечити - залиште при собі.. Є наприклад бліндаж , який вирішили оббити чимось цупким, по сусідам зібрали всі старі коври і підлогові доріжки..а ті ж самі цвяхи і плівку(поліетиленову , щоб не продувало і сирістю не тягнуло) прийшлось купити, а так як довго на одному і тому ж місці не знаходяться(фронт дихає , десь вперед десь назад)- то на всі бліндажі не напасешся.....
_hunter написав:........... Во-первых: про "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо? вы писали не мне. Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%"
Что-то у вас сегодня день неудачный... Возвращаю вам ваше Читать так и не научились?
Вроде вы читаете только то, что лично к вам? Тогда вы вообще не увидели этот разговор. Перечёркнутые цены не смотрю. Можно поставить фантастическую цену, и тут же перечеркнуть и нарисовать меньшую. Есть такой маркетинговый приём. Авось, кто и купится. В отличие от вас мне не нужно искать "на всех онлайн-ресурсах" цену на молоко в Украине. Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами. И вы ещё пишете о троллях?! Да вы, порой, один из типичных.
>>> Вроде вы читаете только то, что лично к вам? Нет, конечно. Но в чужие разговоры 1-1 -- не влезаю...
>>> Перечёркнутые цены не смотрю. Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
>>> Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами Ну да, а Сильпо/Новус/Варус/Ашан -- это все не магазины, а просто витрины, что бы ино-шпионов запутывать
_hunter написав:Перечёркнутые цены не смотрю. Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
я вас помирю, молоко за 40 есть, только надо побегать поискать зачеркнутый ценник. Вот так просто "вышел и купил" нету. То что на рынке в 1,5л бутылках, а так же в переходах я не рассматриваю. Неизвестно на какой мусорке нашли тару и чем болеют люди которые туда то молоко наливали.
_hunter написав:Перечёркнутые цены не смотрю. Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
я вас помирю, молоко за 40 есть, только надо побегать поискать зачеркнутый ценник. Вот так просто "вышел и купил" нету. То что на рынке в 1,5л бутылках, а так же в переходах я не рассматриваю. Неизвестно на какой мусорке нашли тару и чем болеют люди которые туда то молоко наливали.
Так я и не спорю, что дешевле найти невозможно. Человек спросил -- "где молоко по 59" -- ему накидали ссылок на Всеукраинские сети. На ровном месте пошли невнятные аргументы то про местные базары, то про какие-то районные магазины... Зачем?