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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 гру, 2024 18:11
Хомякоид написав:
Немці тролят. Шольц привез зе чемоданчик с коксом
И это хорошо
-- там еще и Маск за него раньше взялся -- упорства, надеюсь, хватит...
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Додано: Суб 07 гру, 2024 18:19
ЛАД написав: prodigy написав: Vadim_ написав:
Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь
від кого мене боронила СА? га?
СА була армієї країни окупанта, нагадати?
......
Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?
Или спасибо Солонину, просветил?
ми розуміємо, що для тебе СА - лише звільнює. але з 2022 ми наочно побачили, що звільнює вона від волі, від майна, декого від життя...
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Додано: Суб 07 гру, 2024 18:33
Хомякоид написав:
Немці тролят. Шольц привез зе чемоданчик с коксом
"Немцы" з РФ
Такие же, как и ты с Украины
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