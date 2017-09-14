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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11210112111121211213

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:11

  Хомякоид написав:Немці тролят. Шольц привез зе чемоданчик с коксом

И это хорошо :) -- там еще и Маск за него раньше взялся -- упорства, надеюсь, хватит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:19

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Vadim_ написав:
Тих хто служили в СА і боронили вас выбросить на свалку?
Але ТЦК їх ще дуже завзято бусифікує чомусь

від кого мене боронила СА? га?
СА була армієї країни окупанта, нагадати?
......

Интересно, 30 лет назад вы тоже считали СА "армієї країни окупанта"?
Или спасибо Солонину, просветил?

ми розуміємо, що для тебе СА - лише звільнює. але з 2022 ми наочно побачили, що звільнює вона від волі, від майна, декого від життя...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 18:33

  Хомякоид написав:Немці тролят. Шольц привез зе чемоданчик с коксом

"Немцы" з РФ

Такие же, как и ты с Украины
pesikot
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  #<1 ... 11210112111121211213
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