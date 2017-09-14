«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход https://t.me/kindzadza_ua/12122
_hunter написав:........... Во-первых: про "ультрапастеризоване" - естественно, дороже. Но оно вам надо? вы писали не мне. Во-вторых: второе (из двух!) -- как раз обычное "Молоко пастеризоване «Ферма» 3,2%"
Что-то у вас сегодня день неудачный... Возвращаю вам ваше Читать так и не научились?
Вроде вы читаете только то, что лично к вам? Тогда вы вообще не увидели этот разговор. Перечёркнутые цены не смотрю. Можно поставить фантастическую цену, и тут же перечеркнуть и нарисовать меньшую. Есть такой маркетинговый приём. Авось, кто и купится. В отличие от вас мне не нужно искать "на всех онлайн-ресурсах" цену на молоко в Украине. Я хожу в магазин и вижу их собственными глазами. И вы ещё пишете о троллях?! Да вы, порой, один из типичных.
«Командиры требуют деньги с солдат, просто сдай в общую кассу, а если не сдашь, то на передок, на самую тяжёлую позицию и не факт, что ты оттуда вернёшься», - нардеп Анна Скороход https://t.me/kindzadza_ua/12122
Перш ніж вівдверту дурницю перепощувати - може варто її розглянути? 1 Якщо всіх ЗМУШУЮТЬ - то після того як ЗДАЛИ - кого на нуль відправлять? 2 А якщо всіх відправляють по черзі - то може здають на те що потрібно? 3 А якщо якийсь хитровимаханий не здав , а всі здали - то може варто його зайвий раз напряшти?
Реальна ситуація сьогодні Людина ПІСЛЯ відпустки повертається на фронт , волонтери дали все що могли , але запити вищі ніж можуть забезпечити волонтери , тому в ЕПІЦЕНТРІ військовим за власні гроші були закуплені необхідні речі..
Питання на засипку Привезе він все в частину(він офіцер) , закупленого за власні гроші -30% від привезеного Чи має він право зібрати з своїх тих 30% закупленого?
ПС оповідання що Держава має всім забезпечити - залиште при собі.. Є наприклад бліндаж , який вирішили оббити чимось цупким, по сусідам зібрали всі старі коври і підлогові доріжки..а ті ж самі цвяхи і плівку(поліетиленову , щоб не продувало і сирістю не тягнуло) прийшлось купити, а так як довго на одному і тому ж місці не знаходяться(фронт дихає , десь вперед десь назад)- то на всі бліндажі не напасешся.....
_hunter написав:Перечёркнутые цены не смотрю. Страннй подход, учитывая что это -- собственно и есть постоянные цены -- в отличии от акционных незачеркнутых. Но у каждого свои тараканы...
я вас помирю, молоко за 40 есть, только надо побегать поискать зачеркнутый ценник. Вот так просто "вышел и купил" нету. То что на рынке в 1,5л бутылках, а так же в переходах я не рассматриваю. Неизвестно на какой мусорке нашли тару и чем болеют люди которые туда то молоко наливали.
sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові. Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений. І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують. Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи. Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі. P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Вы главную деталь забыли: в какой форме хлопці были -- если не в черной (полиция) -- так это ровно то, про что тут постоянно и пишут...
ви нам краще розкажіть, як качали права з німецькими копами. дізнаєтесь багато нового
В России регулярно «выстреливают» цены то на одни, то на другие продукты. Последние чемпионы подорожания — сливочное масло, стоимость которого с начала года взлетела на 26%, и картофель (+55%), а в прошлом году рекорды ставили яйца (рост цены на 60%) и курица (до 50%). Владимир Путин признает, что инфляция велика, однако регулярно говорит о том, что доходы россиян растут быстрее цен. «Новая газета Европа» выяснила, что это не так: в 2024 году россияне живут беднее, чем десятью годами раньше, когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины.
В июне 2014 года, после аннексии Крыма и начала боев на юго-востоке Украины, пачку риса в «Пятерочке» россияне могли купить за 43 рубля. К лету 2024 года цена такой же упаковки выросла в три раза — до 131 рубля. В разы дороже стали стоить и другие важные продукты. Например, десяток яиц тогда стоил 39 рублей, сейчас — 123, а цена на килограмм цветной капусты поднялась с 63 до 210 рублей.
С некоторыми товарами происходили еще более удивительные метаморфозы: цены на них росли, а вес или объем упаковки одновременно сжимался. Например, производители популярного кефира «Домик в деревне» уменьшили вместимость бутылки на 10%, но это не помешало ему за 10 лет подорожать вдвое — до 90 рублей. То есть по факту цена выросла больше чем в два раза. А печенье «Юбилейное» и горошек Bonduelle потеряли до 12% объема упаковки, одновременно став дороже в 2,5 раза.
Резкий рост стоимости продуктов в последние месяцы, а также внезапные скачки цен то на одни, то на другие товары — повод посмотреть на официальные данные по инфляции с точки зрения рядового покупателя торговой сети. А люди часто не доверяют сухим цифрам Росстата, когда видят, что в реальности товар, еще вчера стоивший условные 100 рублей, наутро продается за 150. У экономистов к статведомству тоже накопилось множество вопросов. Это и упреки в том, что Росстат искажает статистику, и признания того, что статслужба не может быть объективной, если подчинена Минэкономразвитию (которое отвечает за прогнозы развития экономики).
«Співставні з російськими». Уже немає сенсу засекречувати втрати України — військовий експерт 3 грудня, 12:13 327771
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Згідно з даними Генштабу ЗСУ на 27 листопада, країна-агресор із 24 лютого 2022-го втратила в Україні приблизно 735 410 військових убитими і пораненими.
У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський уперше озвучив безповоротні втрати України на рівні 31 000 військових.
17 вересня газета WSJ написала, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 80 тисяч солдатів убитими і близько 400 тисяч пораненими. 20 вересня Зеленський назвав ці дані брехнею і заявив, що реальні втрати України значно менші.
Загалом згоден із Зе... Навіть недовге знайомство з суч.тактикою москвинів цього літа, моторошна ситуація, коли вони шлють одного свого вперед, на нас, де ризик смерті для нього під 100%, а самі йдуть шеренгою позаду за півсотні метрів -- таке в голову не вкладається. Як і групи з двох, що лізуть на смерть, і здохнуть, але не відступлять і не здадуться (і чому? 🤔). От не уявляю аби у нас когось вибрали на роль смертника і отак послали. І в 2022 не було, і навіть зараз, коли в одній точці може відбиватись десятка+ зовсім різних й незнайомих наших (і це може бути зібрано аж із пари бригад і ще й НГУ 😳🙀😱).
І евак у нас є. Поранених з нуля таки вивозять. Хоча сумно бачити як багато MaxxPro вже втрачені, і як мало вже лишилось. Але і союзники їх нам не пожаліли, і ми цінуємо людей більше, аніж метал.
Аби у нас втрати були співставні -- то це, хіба-що, якщо у них суттєво більша техн.перевага? 🤔 Але хіба фронт міг би так довго повільно сунутись, якби вони мали і техн.перевагу і смертників?
Комбат "Вовків Да Вінчі" поскаржився, що відправляє людину в один кінець Через те, що якраз були неправильно побудовані інженерні загородження, танкові рови, неправильна система бліндажів, неправильно побудовані ВОПи https://varta1.com.ua/news/kombat-vovki ... 88872.html