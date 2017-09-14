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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11210112111121211213

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:26

Дві країни Європейського Союзу – Латвія та Литва – відмовились підтримати проєкт 15-го пакета санкцій ЄС на зустрічі постійних представників у Брюсселі в пʼятницю, 6 грудня.

Про це стало відомо порталу Politico від дипломатів Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Обговорення послів ЄМ у пʼятницю стосувалось нових обмежень щодо компаній і нафтових танкерів, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Латвія і Литва відмовилися підтримати пакет, оскільки він також продовжував дію положення, що дозволяє західним фірмам продовжувати працювати в Росії, незважаючи на чинні санкції, пише Politico.
https://epravda.com.ua/svit/zmi-latviya ... ji-800593/

Це якійсь-то треш...
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:30

В темному, темному лісі...©))

  sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.
Ого, яка жорстка бусифікація! :lol:
А я за 1,5міс. так і не зустрічав/не бачив(навіть з вікна маршрутки) тих сусліків, про яких тут розказують страшні речі... :mrgreen:

Хоча, сьогодні моя дружина їхала з малим в центр, поглянути на ялинку/прогулятись... - то казала, що на зупинці стояли троє, наче з тцк...

Коротше, якась "дуже жорстка бусифікація", якщо ще треба дуже постаратись, щоб їх(тцк) десь знайти/побачити :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:34

Путин разрешил иностранцам и платить за газ "через третьих лиц" из-за проблем попавшего под санкции у Газпромбанка

А помните, весной 2022 года Путин бахвалился, что "а купите-ка наш газ за рубли через Газпромбанк"?

Вот, мол, теперь-то попляшете, рубль начнете скупать. Что имеем 2,5 года спустя? Газпромбанк уничтожили для внешнего рынка. Турки и Венгрия униженно просят США открыть там окошко персонально для них.

Рубль колбасит не по-детски на уровне 100 (против уровня в 65 весной 2022-го). А газ суем по бросовым ценам лишь бы взяли хоть за юани, хоть за рупии.

Тяжело играть с тактикой против стратегии. Ты проиграл на старте, взяв спринт против стайера на марафоне.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:34

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Десь за карпатським хребтом заплакав один ухилянт, друг стрибунів з Камазів по дорозі на полігон
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:36

Честь Гордона на кону!

  pesikot написав:святий Гордоній обіцяв до кінця року все закінчиться, Долярчик же не бреше і тягне тільки якісну аналітику ))
Я Гордона спеціально згадую тут часто, щоб всім добре запам'ятати його прогноз!
Щоб після Нового року або гордитись Гордоном, або на кожному кроці його прізвище "каверкати" :mrgreen:

А то вже один Будьоновець опозорився своїм балабольством з кавою в Криму... - таких самовпевнених балаболів/таляпавок я б садив на палю! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:45

как тебе такое , Илон Макс (тху), ЛАД

и еще из ТГ


Уровень репрессий в современной России превысил показатели позднего СССР

Согласно подсчетам, за 2018-2023 гг. в России были "репрессированы" 116 тысяч человек: 11 442 — по уголовным статьям и более 105 тысяч — по административным.

Расчет дел, связанных с "экстремизмом" и "антисоветчиной", по периодам:

Хрущев, 1956-1961 — 4883 дела
Хрущев/Брежнев, 1962-1967 — 1016
Брежнев, 1968-1973 — 1057
Брежнев, 1974-1979 — 519
Брежнев, 1980-1985 — 642
Путин, 2018-2023 — 5613


Вдобавок, с 2018 года в России за госизмену и шпионаж судили чаще, чем во времена Холодной войны:за госизмену в 5 раз чаще, за разглашение гостайны почти в 20 раз


Подозреваю, что и полномочия российских полицейских сегодня куда обширнее, чем у советской милиции; и пределы власти и влияния спецслужб де-факто безграничны (так как само руководство страны — представители спецслужб).



більше 2 тисяч засуджених ха часи "доброго" дідуся Льоні Брежнева (героя мемів і анекдодів), по перше -анекдодів про нього було досить мало в 70-80, після колапсу ссср почалась "епоха анекдотів про Брежнева, городок питерский, Олег Филимонов регулярно)
в тюрьму за грати відправляли меньше, а до псих.лікарень на порядок більше
Де , на вашу думку, було краще роками знаходитись?
в тюрьме, звісно було краще, спілкування (2 раза на рік) дозволялось
а в психушке -нет, и переписки не було

а в загалі, чудове життя, туалетний папір у секретарів райкомів з"явився (до простого народу тільки десь у 1976)
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 19:48

в Z пабліках оркі стенають

Кремль за последние 10 лет сделал всё возможное, чтобы укрепить и модернизировать войска блока НАТО.

Численность сухопутной армии Великобритании планомерно сокращалась начиная с 18 века.
Великобритания сейчас в лучшем случае сможет собрать одну дивизию численностью от 20 до 30 тысяч солдат, хотя на это уйдет больше месяца, говорил (https://www.bloomberg.com/news/audio/20 ... rs-podcast) Bloomberg Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института объединенных исследований (RUSI).

В армии США количество бронетехники всех видов сократилось с 1994 по 2024 годы на 12%, в армии Франции – на 14%, Италии – на 38%, Великобритании и Испании – на 47%, Германии – на 77%, а у других европейских стран НАТО – на 53%, по данным Международного института стратегических исследований.

Число боевых самолетов у США за последние 10 лет уменьшилось на 41%, у Германии – на 69%, у Великобритании и других европейских стран НАТО – на 72%. Единственная страна НАТО, увеличившая свои ВВС – Испания (+9%).

Армии НАТО не просто не собирались на кого-либо нападать, они планомерно сокращали свои военные арсеналы. Но теперь ситуация изменится, несомненно.

Если целью СВО была милитаризация Европы и модернизация НАТО, эта цель достигнута. Молодцы.
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:05

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Був у відпустці минулого тижня. Розповім історію про зустріч зі страшними бусифікаторами у Львові.
Йду я значить з супермаркета з важкою торбою. Весь такий в цивільному, побритий, помитий і пострижений.
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині. Дві дверки з мого боку відриваються і хлопці, навіть не чекаючи повної зупинки машини вже вистрибують.
Я зупиняюсь, ставлю торбу і починаю шукати документи.
Бачачи цю, напевно нетипову для них картину, хлопці без жодного слова вертаються в авто і їдуть далі.
P.S. По голові не били, пишу не під примусом.

Вы главную деталь забыли: в какой форме хлопці были -- если не в черной (полиция) -- так это ровно то, про что тут постоянно и пишут...

ви нам краще розкажіть, як качали права з німецькими копами. дізнаєтесь багато нового

Так я ж ровно про то же и спрашивал: копы то были или нет :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:13

Виходить, що всі 4 були в пікселі

  _hunter написав:Так я ж ровно про то же и спрашивал: копы то были или нет
Ні.
Там ж чітко написано
І тут значить біля мене гальмує Duster з 4 в/с всередині
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